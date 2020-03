Guadalajara tiene muchas distracciones: Rafael Márquez Lugo

Rafael Márquez Lugo, ex delantero de las Chivas de Guadalajara, fue entrevistado la noche del martes por sus compañeros de la mesa del programa La Última Palabra, que transmite la cadena internacional Fox Sports, en la que reconoció que la Perla Tapatía tiene muchas distracciones de las que deben cuidarse los futbolistas rojiblancos en la actualidad.

El ex atacante del Rebaño al ser consultado si "jugar en un club como Chivas, tan grande, ¿te hace perder el piso?" y señaló que "la verdad que sí, es muy complicado. Incluso, la ciudad: Guadalajara, es una ciudad que tiene muchas distracciones, es una ciudad muy alcahueta, esa es la realidad. Entonces, sí, tienes que tener una madurez, una tranquilidad, sobre todo cuando eres joven. A mi me tocó verlo con los jovenes que hoy en día con el tema de redes sociales y demás, tuviesen que estar mucho más al cuidado, pero sí es un equipo que si no estas bien cimentado y con los pies en la tierra, si te puedes llegar a descontrolar".

Márquez Lugo añadió, ante la pregunta del periodista Alex Blanco, que "al que le gusta la vida noctura, es complicada. Si te gusta un poquito hay que saberla manejar, seas periodista o seas futbolista, eso lo sabemos bien. En el caso de Guadalajara, evidentemente debes tener mucho cuidado, sobre todo con el tema del teléfonito, que estas expuesto. A mi no me gusta meterme en la vida privada, porque yo no fui ningún padre santo, ni mucho menos, pero sí los futbolistas, hoy en día con el tema del celular, tienen muchísimo más cuidado que antes".

El Rebaño Sagrado, que igualó el sábado 1-1 con Monterrey en un solitario Estadio Akron por la pasada fecha del campeonato, regresó el domingo a la ciudad deportiva de Verde Valle y con su plantilla completa y en pleno, para mantenerse activos luego que la Liga MX oficializara la suspensión del torneo por la alerta sanitaria nacional, debido al coronavirus o Covid-19.

