El estelar contención de las Chivas de Guadalajara, Rubén Fernando González, fue exaltado por un reconocido exfutbolista y actual analista televisivo durante la revisión del desempeño del mediocampo rojiblanco como factor clave en la victoria sabatina 1-2 sobre los Tigres en el Estadio Universitario de Nuevo León, correspondiente a la Jornada 9 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX y que concluyó su indagación al destacar que "hacen del orden la mejor arma".

Damián Zamogilny, exjugador de Atlas y actual talento de TUDN, analizó esta semana el trabajo del Rebaño Sagrado en el Volcán para el programa Línea de 4 que transmite la cadena y describió, "¿en qué sistema juega?, bueno, 4-1-4-1 y vamos a enfocarnos en el centro del campo, en estos cuatro hombres: dos por dentro, dos por fuera y en el Oso González, que fue el mediocentro defensivo".

El Ruso prosiguió al referir que "algo que está haciendo bien el Guadalajara es mantener el orden defensivo, presionar todos al unísono, todos coordinados, cada quien sabe su referencia; para perseguir cuando tienen que hacerlo y cubrir espacios, cuando lo tiene que hacer. Se recupera la pelota y mantienen ese orden defensivo". Agregó que "ante la pérdida hay una buena recuperación. (Roberto) Alvarado es el que logra incomodar a (Sebastián) Córdova, viene el mal pase y a partir de eso una transición ofensiva, siempre con los extremos abiertos. A pesar de que Carlos Cisneros está a pierna cambiada tratan de dar amplitud sobre todo en sector derecho con Ronaldo (Cisneros) y los tres hombres del mediocampo pisando el área".

El estelar analista de TUDN siguió la revisión de las jugadas y refirió sobre el medio que "observemos aquí al Oso González y la línea de cuatro mediocampistas por delante, siempre tratando de ser el hombre por detrás de esos cuatro y por delante de los defensas. Cómo ayuda permanentemente, no solamente para meterse entre los centrales, sino también para hacer el dos contra uno, es el que propicia esta solidez defensiva que está teniendo el Guadalajara". Zamogilny siguió sus elogios para Rubén Fernando González al advertir que "ahora en función de meterse entre los centrales, cuando la pelota está por la banda y viene en forma de centro; la gana por delante del Tiba (Sepúlveda), pero sobre todo de (Nicolás) Ibáñez". Añadió que "y en la salida, no es un tipo que participe mucho, pero te ofrece de repente un buen trato con la pelota, tratan de no utilizarlo mucho, siempre con los dos interiores a los costados, siendo opción y la amplitud de (Ronaldo) Cisneros para quedarse uno contra uno, aquí viene el gol".

Jorge Damián Zamogilny, durante su profunda descomposición de la trama táctica del Guadalajara en TUDN, rescató: "La pelota parada, también bien trabajada" y agregó como factor clave en ese aspecto que "el Pocho Guzmán tomando todos los balones ofensivos y está teniendo mucha precisión, es una jugada trabajada y gol del Tiba (Gilberto Sepúlveda)".

El analista televisivo de TUDN explicó que "entra en el segundo tiempo (Fernando) Beltrán, la hace bien, pasan a (Roberto) Alvarado por fuera, mantienen la línea de cuatro mediocampistas, está el Oso (Rubén González) todavía por detrás de ellos y cuando ingresa Beltrán empiezan a tener un poco más la posesión de la pelota, porque le gusta el balón y tuvieron transiciones que no las pudieron cristalizar por un último buen pase. Alvarado no mete esa buena pelota y se termina perdiendo la acción". Añadió que "con Beltrán y con (Sergio) Flores el equipo toma otra capacidad para poder de repente tener más tiempo la pelota, posesiones largas y se pudo haber cristalizado otra opción, con Guzmán, ahora inició jugando por la izquierda, aquí la recibe por la derecha entre líneas, que es lo que hace mejor el Pocho, saca el disparo y pasa cerca. Cayó bien el Pocho en este equipo".

Zamogilny en las conclusiones de su extenso análisis del desempeño de las Chivas en este Clausura 2023, reconoció que "el trabajo que hizo muy bien el Oso González lo continuó (Sergio) Flores; viene la pelota en profundidad y cómo en lugar del central, sale a cortar ahí en esa zona (del área propia); o sea, un muy buen trabajo defensivo y creo que hacen del orden la mejor arma del Guadalajara, no tiene grandes individualidades, pero tiene un equipo ordenado y en eso tiene que ver el técnico".

