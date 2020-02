Luis Fernando Tena, director técnico de las Chivas de Guadalajara, reconoció este viernes lo excesivamente necesaria que era ganar en Tijuana para su gestión al asegurar que "hay partidos que tienes que ganar como sea y este era uno de esos", tras la victoria 1-0 sobre Xolos, en el marco de la séptima jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

El entrenador del Rebaño Sagrado compareció la noche de este viernes a la conferencia de prensa, luego de imponerse 1-0 sobre los Xolozcuintles con el solitario tanto de José Juan Macías (2') al inicio del compromiso, en el Estadio Caliente y reconoció además el buen partido que hizo Tijuana al afirmar que "no merecían perder".

El "Flaco" Tena señaló que "me voy contento, era un triunfo que necesitábamos todos. Hay partidos que tienes ganar como sea y este era uno de esos. Mientras estuvimos 11 con 11 fuimos mejores que ellos y lo reflejamos en el marcador y paradójicamente cuando se quedaron con uno menos el partido se emparejó, incluso por momentos, ellos tuvieron más control de la pelota. Hay que felicitar a Xolos de Tijuana porque con 10 se acomodaron muy bien y metieron mucha determinación".

El timonel rojiblanco, acerca de la expulsión de Mauro Lainez por la dura entrada sobre Jesús "Chapito" Sánchez en la primera parte, comentó que "no sé si es de roja, ahí fueron al VAR y lo checaron. Tenemos por costumbre no hablar del arbitraje" y reitero que "hay partidos que tienes que ganar como sea. Uno siempre quisiera siempre brillante y además de manera agradable para el espectador y no siempre se puede, esta siempre ha sido una plaza muy difícil, Guadalajara llevaba años sin ganar aquí, pero había que ganar como sea, eso lo sabíamos. Nos vamos contentos, consciente que hay muchas cosas por corregir".

