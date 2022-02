Hugo Sánchez considera que a Marcelo Michel Leaño le faltan muchas cosas para ser el entrenador ideal de un club como Chivas; sin embargo, el ‘Pentapichichi’ considera adecuado darle el voto de confianza para que sigan aprendiendo a dirigir a un equipo de Primera División.

El ahora analista de ESPN destacó que en el Guadalajara se les dé el voto de confianza a estrategas mexicanos, aunque considera que su capacidad para dirigir al Rebaño aún está en tela de juicio, por lo que piensa que lo más adecuado es darle continuidad en su proyecto.

“Lo que me gusta de Leaño es que es mexicano y que Chivas está un mexicano. Pero de que le falta madurez, preparación y capacidad a Leaño para dirigir a Chivas, le falta. Que le tengan paciencia para aguantarlo para que se vaya curtiendo, aprendiendo, mejorando y tomando mejores decisiones, eso me parece muy bien”, declaró ‘Hugol’.

El ex delantero del Real Madrid considera que Chivas no está en una situación crítica, principalmente porque fue erradicado el ascenso y el descenso en la Liga Mx: “tanto como hundirse, no. Los resultados no han acompañado, pero no hay tanto problema en el futbol mexicano porque no hay descenso”, expresó Sánchez.

¿Cuáles son los números de Michel Leaño con Chivas?

El actual ‘pastor’ del Rebaño ha dirigido en total 15 partidos de los cuales ha ganado solamente cuatro, ha empatado en cinco ocasiones y ha perdido seis encuentros, ostentando una efectividad del 37.77 por ciento, cifra que lo coloca entre los peores de los últimos 10 años del Guadalajara.

