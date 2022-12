En Chivas se está apostando por un proyecto meramente de casa, en donde los juveniles más destacados que estén surgiendo de fuerzas básicas puedan tener la oportunidad de arribar al primer equipo del Guadalajara, en donde hay un delantero que logra captar las miradas dentro y fuera de la institución: Luis Fernando Puente.

El juvenil atacante de 19 años es una de las máximas apuestas que realiza la directiva rojiblanca desde hace varios años debido a su alta cuota goleadora en todo su proceso formativo, por lo que se espera que con la llegada de Fernando Hierro y Veljko Paunović al Rebaño, se le otorguen las oportunidades al atacante rojiblanco.

Pese a su corta edad ha tenido que enfrentarse a situaciones sumamente complicadas para cualquier deportista de alto rendimiento; sin embargo, las ha ido superando una tras otra hasta ahora, estando cerca del añorado debut con el primer equipo en el Máximo Circuito.

A continuación te presentamos las 25 cosas que desconocías de Luis Fernando Puente

25- ¿Cuál es el nombre completo del jugador de Chivas?

El juvenil centro delantero sensación del Guadalajara se llama Luis Fernando Puente Prado.

CHIVAS

24 - ¿Cuándo y dónde nació Luis Puente?

El atacante del conjunto rojiblanco nació el 13 de febrero del 2003 en Colima, Colima, por lo que actualmente cuenta con 19 años de edad.

IMAGO 7

23- ¿Cuánto mide y pesa el atacante?

El jugador rojiblanco sobresale de la gran mayoría de futbolistas en su categoría y sobre todo en su posición, ya que según la Liga Mx el atacante mide 1.85 metros y pesa 84 kilogramos, por lo que es un jugador fuerte y hábil para pelear el balón por alto.

IMAGO 7

22- ¿En cuál posición se desempeña?

El juvenil ha participado en varias posiciones; sin embargo, su mejor rendimiento lo alcanzó como centro delantero.

21- ¿Cuál fue el primer deporte que practicó?

Desde niño, su familia se preocupó por involucrarlo en alguna disciplina deportiva, por lo que la primera disciplina que desarrolló fue el basquetbol cuando apenas tenía 4 años de edad.

IMAGO 7

20- ¿En qué posiciones incursionó antes de ser delantero?

El atacante reveló en entrevista con el club rojiblanco que en sus comienzos en el balompié probó fortuna como medio por izquierda, contención y hasta de portero, pero su capacidad goleadora lo llevó a otra nueva posición: delantero.

IMAGO 7

19- ¿Cuándo y cómo llegó al Rebaño?

“Hubo un torneo regional amistoso entre Michoacán, Jalisco, Nayarit y Colima en Guadalajara, en el que quedamos Campeones y jugué muy bien, anoté gol en todos los partidos; ahí, Hugo Díaz y Aldo Rivas, que eran visores de Chivas, le dieron una tarjeta de contacto a mi papá, platicaron con él y le dijeron que no requería de pruebas, por lo que en 2014 llegué directo a un campamento en San Rafael”, explicó en palabras para el club.

IMAGO 7

18- ¿Por qué estuvo a punto de salir del Guadalajara?

“En un partido de preparación en esa etapa jugué muy mal y estuvo en riesgo mi permanencia, pero en el último metí 2 goles y de ese filtro fui el único que se quedó”, recordó.

IMAGO 7

17- ¿En cuáles Selecciones Menores ha participado?

Durante su proceso de formación ha atraído las miradas de los seleccionadores nacionales, teniendo procesos en la Sub 15 y Sub 17, llevándolo a esta categoría pese a que apenas tenía 15 de edad.

Twitter: Luis_fpuente

16- ¿Cuándo se proclamó subcampeón de mundo?

Luis Fernando Puente fue parte de la Selección Mexicana Sub 17 que participó en el Mundial de la categoría que se disputó en Brasil en el 2019, en donde el Tricolor avanzó hasta la Final, donde cayeron contra el anfitrión por marcador de 2-1.

IMAGO 7

15- ¿Cuál es la distinción que recibió por parte de la prensa internacional?

Debido a su talento y cualidades, el diario británico The Guardian lo consideró entre los 60 prospectos más destacados de todo planeta en octubre del 2019, por lo que se tienen grandes expectativas del juvenil colimense.

14- ¿En cuáles países ha representado a Chivas?

Durante su estadía en el Rebaño ha tenido la oportunidad de jugar en otros países como España, Japón, Portugal, República Checa, Marruecos, Estados Unidos y Holanda.

13- ¿Cuál es su palmarés en las fuerzas básicas de Chivas?

Durante todo su proceso de formación, el atacante ha logrado ser campeón en la Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 17, además de otros títulos internacionales como Nations Cup en Nueva York, en la IberCup en España y en la Copa Suruga en Japón.

Instagram: Lis Fernando Puente

12- ¿Quiénes fueron impulsores de su carrera?

Su talento le fue abriendo la puerta en categorías superiores a su límite de edad; sin embargo, uno de los timoneles que lo fue siguiendo de cerca fue Víctor Manuel Vucetich, quien recurrentemente lo sumaba a los entrenamientos con el primer equipo, junto a otros canteranos destacados.

CHIVAS

11- ¿Cuándo debutó con Tapatío?

Su destacado proceso de formación en las Subs del chiverío le abrieron la puerta del Tapatío para continuar con su consolidación en la Liga de Expansión, debutando con la filial tapatía el 30 de septiembre de 2020.

IMAGO 7

10- ¿Cuál ha sido su lesión más grave?

Durante su presentación con el Tapatío, Puente debió abandonar el campo por una lesión de ligamento cruzado anterior que lo alejó de las canchas durante casi un año. Sin embargo, a mediados del 2021, cuando estaba cerca de reaparecer, sufrió una nueva lesión del mismo tipo, por lo que estuvo fuera de actividad durante casi dos años.

IMAGO 7

9- ¿Cuándo regresó a las canchas tras sus lesiones?

Después de una extensa recuperación, Luis Fernando Puente logró regresar a la actividad oficial el 13 de agosto del 2022 con la Sub 20 rojiblanca durante un Clásico Tapatío.

IMAGO 7

8- ¿Cuándo debutó con Chivas?

Tras regresar a la actividad, el entonces entrenador rojiblanco Ricardo Cadena decidió incorporarlo al primer equipo y le dio sus primeros minutos en un duelo amistoso el 21 de septiembre del 2022 contra el Cincinnati FC de la MLS, donde inclusive estuvo cerca de anotar su primer gol.

CHIVAS

7- ¿Por qué llamó a atención en la recta final del Apertura 2022?

Pese a que su participación fue siendo gradual, Luis Fernando Puente sorprendió al gremio futbolístico en el duelo de la Sub 20 rojiblanca contra Cruz Azul por anotar un golazo de chilena que volvió a llamar la atención de los especialistas.

IMAGO 7

6- ¿Cuántos goles ha anotado en su proceso de formación en Chivas?

Según el portal de estadísticas de la Liga Mx, el juvenil delantero ha celebrado 55 dianas desde el 2016 hasta el término del Apertura 2022.

IMAGO 7

5- ¿Cuál es el sueño más grande de Luis Fernando Puente?

“Mi motivación y sueño es poder ser el goleador de Chivas en la Primera División, claro que eso implica mucha exigencia y una presión extra porque la afición quiere buenos resultados siempre, pero me estoy preparando muy fuerte para poder primero llegar al máximo circuito y después consolidarme".

IMAGO 7

4- ¿Cuáles expectativas tenía Ricardo Peláez en Luis Fernando Puente?

“No pudimos terminar de debutar a Luis Puente, que tiene un futuro bárbaro. Hay que seguirlo, brutal. Nos faltó tiempo para eso porque estuvo lesionado, casi dos años de ligamentos cruzados”, declaró el exdirector deportivo de Chivas a Toño de Valdés.

IMAGO 7

3- ¿Por qué se augura su debut en el 2023?

El atacante fue solicitado por parte del entrenador del primer equipo Veljko Paunović para participar en el amistoso contra Necaxa y posteriormente se subió al llamado para la gira del Rebaño por España.

CHIVAS

2- ¿Cuál es su estrategia al conocer a delanteros top?

“Siempre intento identificar quién es el mejor en mi posición del torneo y me digo ‘este tipo está entre los mejores del mundo de mi edad', me comparo con él y estudio su forma de jugar para ser un futbolista más completo, la observación sirve mucho”, declaró a Chivas.

IMAGO 7

1- ¿Quién es el ídolo de Luis Puente?

“Mi ídolo es Ronaldo ('El Fenómeno') y me tocó conocerlo en la Final del Mundial, él nos entregó la medalla, fue algo único, mi hermano fue el que me dijo que lo siguiera y como todos quedé impactado de verlo desde el primer día, lo admiro porque se botaba mucho y encaraba de manera espectacular, no lo hacía otro en el mundo, su estilo tan propio, su cabeceo, creo que ha sido el mejor 9 de la historia”.

GETTY IMAGES

