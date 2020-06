"Imposible jugar por Share Play": Beto Ávila se queja por condiciones de la Liguilla con la eLiga MX tras revés ante América en el Clásico Nacional

Beto Ávila, gamer profesional y entrenador de las Chivas de Guadalajara en el evento virtual, hizo pública este miércoles su queja ante la eLiga MX por las condiciones que tuvieron para jugar la Liguilla y ofreció sus argumentos tras la caída 3-2 ante el club América, en la segunda edición del e-Clásico Nacional que se jugó en Estadio e-Azteca, durante la innovadora competición de la que se despidieron los tapatíos.

El Rebaño Sagrado, representado por Raúl Gudiño, Dieter Villalpando y Fernando Beltrán, se estrenó en la competición virtual el 11 de abril con un empate 5-5 con FC Juárez, después sufrió un duro revés 7-1 ante Pachuca, igualó 0-0 con Toluca y cayó 2-0 ante Atlético de San Luis. El 25 de abril logró su primer triunfo al dominar 4-0 a Tigres UANL, luego repitió 4-1 a Cruz Azul y 2-0 a Tijuana. Más tarde, pactó 1-1 con León, 1-1 con Atlas en el e-Clásico Tapatío y 2-2 con Monterrey. El 17 de mayo venció 2-0 a Querétaro, luego cedió 3-2 ante Morelia y derrotó 3-1 al América en el Clásico Nacional. Goleó 5-1 a Necaxa, 3-1 a Santos Laguna y 8-1 a Pumas de la UNAM, viene de caer 1-0 ante Puebla en la última fecha de la ronda eliminatoria esta innovadora edición de la eLiga MX.

Los rojiblancos cayeron en la prórroga ante las Águilas

Ávila, entrenador de los futbolistas rojiblancos para el evento virtual, apareció de inmediato en las redes sociales tras la caída y argumentó que "se les avisó de las condiciones para ese partido Liga MX, imposible jugar por Share Play donde toda la ventaja la tiene el local y el que entra por Share Play juega con todo el delay del mundo pero se vio que poco les importó, y más porque se esta jugando patada inicial".

Se les avisó de las condiciones para ese partido @LigaBBVAMX imposible jugar por Share Play donde toda la ventaja la tiene el local y el que entra por Share Play juega con todo el delay del mundo pero se vio que poco les importó, y más porque se esta jugando patada inicial... �� — Beto (@Beto19Avila) June 10, 2020

La publicación de Beto Ávila fue retuiteada por Fernando Beltrán, quien manejó a los tapatíos en el duelo frente a las Águilas. Mientras que Alexis Vega, quien anotó el primer tanto rojiblanco en el duelo virtual, resaltó que "no entiendo por qué la Liga MX modificó la conexión con un share play para este partido. Claramente Fernando Beltrán no jugó al 100! Por ser invitado tenía LAG. Pero no tenemos duda que ERES EL MÁS CRACK NENE".

No entiendo por qué @LigaBBVAMX modificó la conexión con un share play para este partido. Claramente @FerbBeltran no jugó al 100 ! Por ser invitado tenía LAG. Pero no tenemos duda que ERES EL MÁS CRACK NENE ������ — Alexis Vega (@Alexis_Vega9) June 10, 2020

Antonio Briseño también apareció en la red social en respaldo de Beltrán y señaló que "y ya se sabía que se retrasaba el juego en la pantalla de Fernando Beltrán, lo probaron varias veces antes y no funcionaba, creo que se tendría que repetir ese juego, así como ya hubo un precedente". Esto, en la ronda eliminatoria, cuando la eLiga MX dispuso la repetición del duelo que había ganado Chivas 4-3 a Morelia y que se debió repetir con triunfo de los Monarcas, por lo que se esperaría la revisión de la parte técnica del evento.

Y ya se sabía que se retrasaba el juego en la pantalla de @FerbBeltran lo probaron varias veces antes y no funcionaba, creo que se tendría que repetir ese juego, así como ya hubo un presedente. @LigaBBVAMX — Antonio Briseño Vazquez (@pollobv) June 10, 2020

