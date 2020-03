Lozano pide a Querétaro que acceda a la petición de Chivas

Jaime Lozano, entrenador de la selección mexicana de la categoría Sub-23, aseguró este martes que luego de haber convocado hasta a seis jugadores de las Chivas de Guadalajara, el club Querétaro debería considerar la solicitud rojiblanca de reprogramar su encuentro, en el marco de la undécima jornada del Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX.

El seleccionador del Tri, que se prepara para disputar el torneo preolímpico de la Concacaf del 20 de marzo al 1 de abril en la Perla Tapatía, incorporó a su lista de 20 jugadores a los elementos rojiblancos: Gilberto Sepúlveda, Jesús Angulo, Uriel Antuna, Fernando Beltrán, José Juan Macías y Alexis Vega, para superar la expectativa de cinco que tenía el alto mando de Chivas.

Lozano reconoció que la decisión de reprogramar "le corresponde a la parte administrativa, pero sin duda es por el bien de la selección. Al final, lo hemos vivido como equipos de la Liga, en torneos internacionales no se quiere ceder a esa posibilidad de cambiar el partido, pero equipos entre una misma liga se supone que todos debemos ayudarnos. A mi entender y más que estuve en ese equipo (Gallos Blancos), deberían entenderlo y ayudar al equipo rival" y argumentó que "de Querétaro tenemos a Marcel (Ruiz) y de Chivas tenemos a seis, entonces, me parece que sería lo más justo (postergar el partido), pero eso no me corresponde a mi decir si esta bien o mal".

El Rebaño Sagrado, que viene de imponerse el sábado 2-1 sobre Atlas en la edición 113 del tradicional Clásico Tapatío en el legendario Estadio Jalisco por la pasada fecha del campeonato, se prepara desde este lunes en la ciudad deportiva de Verde Valle y con su plantilla completa y en pleno, para este duelo con los Rayados.