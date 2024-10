El atacante de las Chivas, Bruce El-mesmari, tuvo un particular gesto con Fernando Gago por la forma como abandonó el redil y reconoció que deben "concentrarnos ahora".

Bruce El-mesmari aprovechó las innumerables ausencias en las Chivas de Guadalajara para ver minutos en otro amistoso. El atacante regresó a la acción el domingo en la derrota 2-0 ante el Club América en el NRG Stadium de la ciudad tejana de Houston. Una edición especial del Clásico de México, parte del Tour Rebaño 2024, durante la Fecha FIFA de octubre.

El volante suplente, registrado con el Club Deportivo Tapatío, se mantuvo en el primer equipo durante la gestión de Fernando Gago. El rojiblanco, a pesar de haber jugado la pasada edición en California con los cremas, se refirió al revés. Además, no perdió la ocasión para reaccionar de manera despectiva a la intempestiva partida del cuerpo técnico del argentino.

El-mesmari (64′) entró de cambio por Fernando Beltrán, en una ventana múltiple del Guadalajara. Así, volvió a la acción y jugó la última media hora del encuentro en Houston. Luego, aún sobre el césped del NRG Stadium, platicó con Telemundo Deportes y se refirió a la caída. El volante señaló que “América-Chivas nunca son amistosos y más por el momento que estamos, ahí peleando en la tabla los dos“.

El mediocampista, ahora de las Chivas, reaccionó a la intempestiva partida del cuerpo técnico tras aceptar una oferta en Argentina. Bruce El-mesmari admitió que “el equipo viene bien, estamos muy bien, a pesar de lo que pasó“. Así, se refirió a la salida de Fernando Gago, sin nombrarlo siquiera; un gesto lapidario que exhibió el sentir del vestidor. Agregó que “hay que darle vuelta a la página y concentrarnos ahora en el sábado para enfrentar a Pachuca“.

La reacción de Bruce El-mesmari a su regreso con Chivas

El atacante del Guadalajara, quien no tenía participación con el primer equipo desde el triunfo 3-1 sobre Caimanes de Colima, reaccionó a su vuelta. El joven mediocampista, en cuanto a esta oportunidad, refirió a la transmisión de Telemundo Deportes sentirse: “Bien, feliz, contento. Creo que lo necesitaba, tengo mucho tiempo de no jugar y más contra el equipo en el que estaba. Así, que me siento bien, feliz, contento y nada, a darle para adelante”.

Bruce El-mesmari volvió a la cancha en otro amistoso con las Chivas (Getty)

Bruce El-mesmari en el Clásico Nacional

El mediocampista, de 22 años de edad, debutó en Liga MX con el Club América en julio de 2023. Aunque, como dato curioso, Bruce El-mesmari tuvo participación en el pasado Clásico de México en el Rose Bowl de la localidad californiana de Pasadena. El atacante entró en los últimos minutos con la playera crema, en el triunfo 2-0 sobre las Chivas del 15 de octubre de 2023. Ahora, casi un año después, le tocó sufrir el revés por idéntico marcador ante las Águilas en el NRG Stadium de la ciudad tejana de Houston.