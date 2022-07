Jared Borgetti alerta a Henry Martin y no quiere que repita su experiencia en las Chivas: No creo que se necesite en Guadalajara, para este Apertura 2022 de Liga MX

El exdelantero sinaloense y considerado uno de los peores fichajes en la historia de las Chivas de Guadalajara, Jared Borgetti, alertó la noche del martes en un programa de la cadena ESPN a Henry Martin, sobre su posible traspaso desde el club América en este mercado de pases del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

Los integrantes del primer equipo del Rebaño Sagrado cumplieron este miércoles con una exigente sesión de entrenamiento en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para continuar con los prepararativos de su próximo compromiso: frente al Atlético de San Luis en el Estadio Akron, correspondiente a la Jornada 2 del Apertura 2022, con la misión de cosechar su primera victoria del campeonato y empezar a encaminar el rumbo a la zona alta de la clasificación general, para calmar los ánimos de su exigente afición.

Borgetti, quien jugó solo un semestre con Chivas en 2009 y no logró marcar goles, aprovechó su espacio como analista en ESPN para alertar a Martin del posible cambio que lo llevaría a Verde Valle y advirtió que actualmente Guadalajara "tiene algunas opciones, quizás no con la experiencia que quisiera la afición, pero tiene a otros jugadores en el Tapatío. (Ángel) Zaldívar, bueno, ahí va a estar. Es alguien que obviamente trata de responder lo mejor posible, no ha dado lo que se esperaba de él, pero es un buen jugador. Se habla de algunos cambios en la delantera, pero opciones puede tener: está la de (Paolo) Yrizar y está la del Chevy (Sebastián Martínez)".

Borgetti considera darle espacio a los canteranos de Chivas (JAM media)

El exdelantero de Selección comparó el caso de Martin, con el traspaso más reciente entre los eterno rivales del futbol mexicano y consideró que "no creo que se necesite. Para mi, el pasado reciente que tiene de lo que vivió con Oribe Peralta, aunque eso es otra situación, obviamente, Oribe con muchos más años. Pero, también creo que Henry Martin llegaría con un handicap en contra, la experiencia que traía Oribe Peralta para saber manejar las situaciones es muy diferente a la que puede saber sobrellevar Henry Martin".

Borgetti añadió que "Henry Martin ha hablado en algunas ocasiones que América es otra cosa, no exprensándose mal de Chivas, pero poniéndolo por delante y Oribe (Peralta) era un poquito diferente en ese tipo de situaciones. El momento de Henry Martin tampoco es para decir que es la gran solución que tiene Chivas o que necesita Chivas para este momento. Para mí, creo que no debería ir este cambio".

El exdelantero sinaloense, durante su intervención se refirió a la titularidad de Martin en América y aseveró que "ya la ha tenido y si no la ha defendido o han traído más jugadores (en la posición) es porque obviamente no ha respondido en esa titularidad. Entonces, no es ahorita decir: ¿por qué van a traer a alguien más? Para mí, ha tenido la oportunidad de poder demostrar su capacidad, en algunos momentos le ha ido bien y le ha alcanzado también para ir a la Selección, pero desafortunadamente ahora le toca pelear (por la titularidad), tiene la capacidad. Pero el ir a Chivas tampoco quiere decir que tendrá asegurado ser titular".

Borgetti, en cuanto a tener por delante a los uruguayos Jonathan Rodríguez, Federico Viñas y hasta el canterano Román Martinez en la elección del técnico en América, refirió que "aunque el sistema es el que realmente puede hacer que cualquier delantero marque la diferencia y es cierto, que en Chivas puede tener jugadores con los cuales tuvo participación en la Olimpiadas, eso también pudiera ser a favor". Pero de inmediato se cuestionó el traspaso por la animadversión de los chivahermanos, algo que vivió en 2009, por lo que advirtió que "hay que tomar mucho en cuenta también esto de cómo la afición lo ve, no y si él puede saber manejarlo de una mejor manera. No, pero la forma y la confianza con la que llegues al equipo, el respaldo que tengas del equipo y de la afición es muy imporante también"

Borgetti reconoció que la poco apoyo de la afición pudiera marcar una tendencia (JAM media)

