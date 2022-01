De por sí, las Chivas de Guadalajara siempre tienen la presión de salir campeón. Pero el título obtenido por Atlas después de 70 años, a este grupo en particular dirigido por Marcelo Míchel Leaño, le genera una obligación adicional para el Torneo Grita México C22 de la Liga MX, para ser ellos los que deban festejar próximamente en la ciudad. Al respecto, se refirió Jesús Sánchez.

+ Futbol de estufa de Chivas rumbo al Clausura 2022 de la Liga MX +

“Hicieron un buen torneo. Sería falso de mi parte decir que me alegra. Yo quiero que este equipo siempre esté en los primeros planos. Nosotros vamos a enfocarnos en revertir la situación y demostrar que somos mejores", lanzó el Chapo en una plática con el periódico RÉCORD, a raíz de la consagración de los Zorros en el Grita México A21.

Asimismo, Jesús Sánchez en la entrevista otorgada, reveló cómo asimilaron el campeonato de Atlas en el interior del plantel de las Chivas de Guadalajara: “Nos compromete y exige más para hacer las cosas bien. Sabemos que no hemos estado bien en los últimos torneos y es una buena oportunidad para lograr lo que nos proponemos”.

Por otra parte, brindó mayores detalles de su relación con el entrenador del plantel principal varonil del Rebaño Sagrado y de su poca participación en su esquema, desde que asumió post proceso de Víctor Vucetich: “Sé que a veces el futbol es de gustos. No me tomo nada personal. Yo trato de dar lo mejor todos los días, me toque o no jugar. Hemos platicado".

En ese mismo sentido, ya para cerrar el contacto, el lateral rojiblanco sobre Marcelo Míchel Leaño y su objetivo en el inicio del 2022, añadió: “Yo sé que son situaciones que son de futbol meramente, no es nada personal, situaciones que él ve provechosas para el equipo. Voy a pelear para tener más minutos”.