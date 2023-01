El flamante refuerzo de los Xolos de Tijuana, José Antonio Rodríguez, reveló este miércoles las condiciones en las que se dio su intempestiva salida de las Chivas de Guadalajara en este mercado de pases para el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, después de asegurar en una entrevista exclusiva que entraba en los planes del cuerpo técnico rojiblanco, que lidera Veljko Paunovic.

El portero canterano del Rebaño Sagrado, a pesar de hacer buena parte de la pretemporada con el plantel tapatío, tomó la repentina decisión de unirse a los Xolozcuintles en una cesión por los próximos seis meses, luego que era considerado también en Necaxa como refuerzo tras la salida de Luis Ángel Malagón (América). Por lo que en plática para FOX Sports desde Tijuana se confesó "contento de poder estar aquí. Emocionado de estar con este equipo, es mi segunda etapa acá, una ciudad que me gusta, un club que siempre había querido y es un club muy lindo, donde uno tiene todas las herramientas para poder crecer como futbolista, como ser humano, como atleta".

Rodríguez fue pretendido por Necaxa y llegó a Tijuana para este Clausura 2023 (IMAGO7)

Toño Rodríguez, durante la entrevista exclusiva para el programa FOX Sports Radio de este miércoles, reconoció a su llegada a Tijuana que ". Cada vez que los enfrentaba y me tocaba jugar contra Xolos me los encontraba y siempre estaba el abrazo, pasaba un buen rato con ellos". Agregó ", con más partidos en diferentes circunstancias, pero más allá de cualquier cosa llega un Toño que es consciente y claro de que la carrera de futbolista no dura toda la vida,".

El portero de los Xolos, quien debutó como titular en el empate 1-1 con Cruz Azul en la primera fecha, aseveró a FOX Sports que "hoy se me presenta una linda oportunidad y cada entrenamiento, cada ocasión en la que yo utilice un par de guantes, un par de zapatos, creéme que voy a dar lo mejor de mi, disfrutarlo y espero que venga acompañado de grandes resultados para este equipo y como todo buen competidor, uno juega para ganar. Si le va bien al equipo, le va bien a uno".

El canterano de Chivas fue titular en la fecha inaugural ante Cruz Azul (IMAGO7)

Toño Rodríguez al ser consultado sobre cómo se dio su partida del redil, advirtió a FOX Sports que "mi salida de Chivas, la realidad es que yo hice toda la pretemporada con ellos, entraba en planes allá o estaba siendo parte del club, pero surge esta posibilidad de un día para otro. Yo sabía que había interés de Tijuana, tiempo atrás, lo que fue el torneo pasado (Apertura 2022), pero estuve toda la pretemporada allá (Guadalajara), me comentan de esta muy buena oportunidad y por supuesto, que de la mano con Toño Núñez (Director Deportivo), Jorge Alberto Hank me presentan este proyecto y bueno, se llegó a un acuerdo con Fernando (Hierro), con Pauno y al final asumimos que esta era la mejor decisión para este momento en mi carrera y bueno, acá estamos".

El portero tapatío, en cuanto a las condiciones de su partida a Tijuana, reconoció a FOX Sports Radio que "es un préstamo de seis meses, entonces, mi contrato sigue perteneciendo parte acá, parte en Chivas. Al final del día las cláusulas y todo eso, a mi lo que me toca es la cancha y eso le dejo a mi representante y a la gente de pantalón largo que definan esas cláusulas". Agregó que "yo como futbolista, lo único que deseo, lo único que pido es una oportunidad de poder jugar, una oportunidad de poder desenvolverme y de poder hacer y jugar este deporte que tanto quiero".

