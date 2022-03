José Juan Macías continúa registrando grandes estadísticas pese a su juventud. El delantero del Guadalajara es considerado uno de los prospectos más completos del futbol mexicano debido a sus cualidades y este sábado contra Santos podría alcanzar una cifra importante.

El atacante de apenas 22 años ha vivido múltiples logros como la consecución de la Concachampions en 2018 con el Rebaño, ha sido el mejor goleador de la escuadra rojiblanca en varios torneos, ha peleado el título de goleo con León, ya debutó con Selección Mayor e inclusive probó fortuna en Europa.

Ahora, José Juan Macías podría alcanzar el centenar de apariciones en el torneo de Liga en caso de tener actividad este sábado contra Santos en el duelo correspondiente a la jornada 9 del Clausura 2022 que se disputará en el Estadio Akron.

CLUB JUEGOS JUGADOS GOLES Chivas 61 19 León 38 19

JJ comenzó su andar en el Máximo Circuito en el Apertura 2017 con Chivas de la mano de Matías Almeyda, quien poco a poco lo fue impulsando para ir ganando experiencia e ir destacando debido a sus cualidades frente al marco rival, convirtiéndose en una de las promesas a mediano plazo del futbol nacional.

¿Por qué regresó de Europa?

Macías decidió probar fortuna en el futbol español con el Getafe pese a que no se encontraba en su mejor momento futbolístico, por lo que no pudo consolidarse en el conjunto ibérico también en gran medida por una serie de lesiones musculares que no le permitieron alcanzar su máximo potencial en el conjunto azulón.

