El delantero estelar de las Chivas de Guadalajara, José Juan Macías, regresó de improvisto al redil en el pasado Torneo Clausura 2022 Grita México de Liga MX tras una breve y opaca pasantía por el club español Getafe, un semestre para el olvido. Por lo que espera recargar sus energías en la pretemporada, para retomar su lugar en la alineación rojiblanca y la eficacia goleadora que le caracteriza, ahora bajo el mando de Ricardo Cadena.

La plantilla del primer equipo del Rebaño Sagrado cumplió este martes con una doble sesión de entrenamientos en las instalaciones de su búnker de concentración en el poblado de Barra de Navidad, para continuar esta etapa inicial de la pretemporada rojiblanca que culminará el viernes, cuando regresarán a la Perla Tapatía para tener un descanso el fin de semana antes de viajar el lunes a Estados Unidos, donde disputarán un par de duelos de preparación.

Macías, durante una entrevista exclusiva con la cadena TUDN desde la concentración de las Chivas, evitó hablar de cifras, ni de una cuota de goles para el próximo semestre y señaló que "claro que uno siempre se las debe de poner (metas) si uno quiere aspirar a lo más alto, pero uno tiene que ser también de alguna manera un poquito analítico en cuanto a los factores que tienen que darse para lograr ciertas metas. No todo depende de uno, es un juego de conjunto, nada más disfrutarlo y dar lo mejor de uno y te lo juro, se van a dar las cosas, no es que no quiera, pero prefiero guardármelo para mí".

Macías trabaja con Chivas en la concentración en barra de Navidad (Chivas)

JJ evitó toda la presión en la entrevista y reconoció que "claro que pasa (pensar en una meta de goles), pero no me cierro a un número. Sé que dando mi mayor esfuerzo, estando enfocado, el equipo está generando jugadas de gol y como este término de torneo tuve un enfoque, metí todas las que tuve, no fallé ni una de las que me pusieron, teniendo ese enfoque no te voy a decir que me voy a cerrar a un número, trato de disfrutarlo y no generar una frustración de que: tengo que hacer tantos, ¿qué tal si te digo un número y meto más? Lo veo más por ese lado de disfrutarlo".

La entrevista exclusiva con la cadena TUDN cerró con un tema de especial interés pera el goleador del Rebaño y que le genera emociones a cualquier futbolista: vestir la playera de tu selección en una Copa del Mundo, como la que disputará México a partir del 18 de noviembre en Qatar 2022. Macías solo atinó a responder, que "(ante la posibilidad) la piel se me pone chinita. Dejemos que la vida nos sorprenda y que los hechos hablen por sí solos".

