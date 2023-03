El director técnico del club América, Fernando Ortiz, fue consultado sobre su próximo rival: las Chivas de Guadalajara y a las que amenazó la noche del sábado en la conferencia de prensa tras sellar la victoria 0-2 sobre Tigres en el Estadio Universitario de Nuevo León, después que lanzó una camuflada advertencia entre tanta demagogia de su discurso, para empezar a calentar la próxima edición del Clásico Nacional, correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

La declaración del entrenador de las Águilas se dio en plena conferencia de prensa tras imponerse en el Volcán, luego de las palabras que dispensó el capitán Víctor Guzmán tras la caída del Rebaño Sagrado por la mínima diferencia el viernes en Puebla, tras referir que "ahora enfrentaremos de la mejor manera al América, ahora no buscamos quién nos la hizo, sino quién nos la va a pagar y va a ser el sábado". El Rebaño Sagrado perdió su invicto en condición de visitante y vio cortada una racha de cuatro triunfos y de siete juegos sin conocer la derrota.

Las Chivas llegan al Clásico Nacional, después de la caída 1-0 ante Puebla en el Cuauhtémoc a cuestas, aunque con uno de sus mejores rendimientos en los últimos años al coleccionar 21 puntos en 11 fechas. Mientras que las Águilas vienen de dominar 0-2 a Tigres en el Volcán y alcanzar las 20 unidades, para acechar a los tapatíos en la tabla general de posiciones. La nueva edición de la máxima rivalidad del futbol mexicano se disputará el sábado 18 de marzo, en el Estadio Akron.

El Tano Ortiz, entrenador azulcrema, reconoció la importancia del triunfo en el Volcán para encarar una semana clave en el calendario de cada torneo al enfrentarse a su eterno rival del futbol mexicano y aseveró en la conferencia que "sabíamos que si conseguíamos una victoria, en la gente iba a caer muy bien. El plantel, desde la derrota contra Pachuca, se los dije: no habíamos hecho un mal partido".

El entrenador de las Águilas se refirió de inmediato a las declaración del Pocho Guzmán y se basó en la demagogia al señalar que "con respecto al rival que vamos a enfrentar el fin de semana (Chivas), no voy a hablar, no soy de hablar previo". Así aprovechó para soltar su advertencia al Guadalajara en medio del discurso y señalar que "nosotros, cuando digo nosotros: el plantel de jugadores, todos hablamos dentro del campo; las declaraciones serán de parte de ellos, yo no me fijo mucho".

