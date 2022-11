El estelar atacante aún pertenciente a las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega, se confesó este martes en la zona mixta para la prensa del Estadio 974 de la ciudad de Doha tras revelar el motivo de su especial momento al romper en llando durante el Himno Nacional en el debut en una Copa Mundial, en que la Selección de México igualó 0-0 con su similar de Polonia, en el marco de la Jornada 1 del Grupo C de Qatar 2022.

La atajada del portero Guillermo Ochoa en el penal que cobró el astro del FC Barcelona: Robert Lewandowski se robó toda la atención mediática en el compromiso que bajó el telón de la fecha inaugural en el Grupo C, luego que Arabia Saudita sorprendiera al dominar 2-1 a la Argentina. Aunque el portentoso delantero del Rebaño Sagrado entregó un emotivo instante previo al inicio del encuentro en Doha.

ver también Alexis Vega no puede contener el llanto al escuchar el himno

Alex de la Rosa, periodista de la cadena TUDN, adelantó en su cuenta personal de la red social Twitter la confesión del atacante de las Chivas y refirió: "Me cuenta Alexis Vega tras el partido, que desde el autobús rumbo al Estadio estuvo pensando en su infancia, lo que le costó llegar, los sacrificios, y las emociones fueron incontrolables en el himno. Historias que deben inspirar".

Alexis Vega, durante su plática con los medios presentes en la zona mixta del Estadio 974, reiteró su razón y advirtió que "mi familia: mi esposa y mis padres saben lo que nos ha costado llegar hasta aquí y después, llegando al estadio la piel chinita. Después, entonamos el Himno Nacional y era algo que yo imaginaba desde pequeño. Ahora que se cumple el sueño estoy muy contento y muy motivado para que pase mucho más".

El atacante del Guadalajara, a pesar de un empate que pudo ser un revés inesperado, reveló su frustración por no poder abrir el marcador en el Estadio 974 y reconoció ante la prensa, que "sí, obviamente preocupados por no poder anotar un gol, el llegar varias ocasiones y no poder concretar y bueno, tenemos que dar un poco más para poder ser más contundentes, es lo que marca en este torneo".

Vega compartió en sus historias la publicación de Rebaño Pasión

