Jesús Angulo, nuevo volante del club León, respondió con una desgarradora dedicatoria tras su confirmada salida de las Chivas de Guadalajara para encomendarle una particular misión a su amigo Fernando Beltrán.

El nuevo mediocampista del club León, Jesús Ricardo Angulo, respondió el domingo a una especial publicación con una desgarradora dedicatoria tras su confirmada salida de las Chivas de Guadalajara en este mercado de pases, para encomendarle una particular misión a su fiel amigo, Fernando Beltrán. Rebaño Pasión recomienda no seguir la lectura de esta nota si eres un chivahermano sensible, pues aquí es donde lloran los verdaderos aficionados rojiblancos.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, en la que Beltrán se topará con la ausencia de Angulo, entrena este lunes en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para afinar los detalles de su próxima presentación frente al Atlas en la última fecha del Grupo B de la Copa Sky 2022 y continuar con la etapa cumbre de la extensa pretemporada, para el debut frente a Rayados de Monterrey en el Estadio BBVA, correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2023.

El Nene Beltrán, quien entabló una sincera amistad con el Canelo Angulo, durante la estancia de este último en las Chivas de casi tres años, publicó una historia o storie en Instagram en la que advertía su deseo de conservar al volante a su lado, a pesar que la transacción que lo envió al club León (parte del Grupo Pachuca) a cambio de Víctor Guzmán ya estaba cerrada. Esto durante el viaje a Monterrey para el partido contra Tigres en Nuevo León.

Angulo acompañó a Beltrán en el viaje a Nuevo León (Instagram)

Beltrán, luego de la confirmación este domingo del fichaje de Víctor Guzmán, apareció en su cuenta de Instagram con una emotiva publicación para despedir a su amigo Angulo y al que refirió que "hay mucho por decirte, pero me quedaré con todo lo bueno y más que nada por todo lo malo que vivimos juntos, porque en esos momentos fue cuando más nos conocimos uno al otro y donde salimos adelante a pesar de todo". Añadió que "te escogería en mi equipo un millón de veces, solo deseo de corazón algún día volver a jugar a tu lado, que gozadera fue tenerte todos los días. Te extrañaré, pero deseo de corazón que tengas todo el éxito que te lo mereces". Advirtió, para finalizar, que "me quedé con ganas de que demostráramos más en la cancha SOCIO nos estaremos viendo".

Beltrán y Angulo compartieron cancha en el Rebaño (Instagram)

También formaron parte de la Selección Nacional (Instagram)

Hasta formaron parte del plantel que ganó el bronce olímpico en Tokio (Instagram)

Así despidió Beltrán a su amigo, con su playera en Verde Valle (Instagram)

Angulo no perdió la oportunidad y respondió de inmediato a la despedida de Beltrán a quien le replicó que "una de las cosas que más me duelen es dejarte. Gracias por haber estado ahí para mi cuando te necesité, gracias por tus consejos, gracias por ser un buen amigo, pero sobre todo, gracias por ser el mejor socio. Sólo tú y yo sabemos lo bien que la pasábamos en la cancha, cuando jugábamos juntos, lo disfrutábamos al máximo, le pido a Dios que me vuelva a dar la dicha de volver a jugar contigo. Esta vez nos toca tomar caminos diferentes, pero sabes que te llevo siempre en el corazón por la amistad que hicimos, tú si eres mi hermano. Te deseo todo el éxito del mundo, la vas a romper te lo mereces, eres muy bueno". Y finalizó con una desgarradora misión al encomendarle al Nene: "lleva al Rebaño dónde merece estar".

