Pese a que apenas tiene unos días de que se integró oficialmente al primer equipo de Chivas, Santiago Ormeño ya vivió su primera polémica en la institución tapatía debido a que fue captado en video apostando en Las Vegas unas horas antes del partido amistoso contra Juventus, percance que el atacante asegura le ha dejado varias enseñanzas.

Tras la sorpresiva lesión de José Juan Macías, la directiva del Guadalajara decidió abrir la cartera para incorporar a su plantilla a un nuevo centro delantero que supliera al juvenil goleador tapatío, en donde el elegido fue el artillero de la selección de Perú, quien por haber nacido en la Ciudad de México no rompe ningún estatuto del conjunto de la Perla de Occidente.

“Hay que tener cuidado con esas cosas, porque parece teléfono descompuesto, puede parecer algo, pero la gente lo interpreta de otra manera y puede afectar, entonces tener cuidado y respetar a la institución y respetar este escudo. No habrá ningún problema. En este equipo ven absolutamente todo, hay que tener cuidado con eso y estar a la altura”, aseguró el delantero a TUDN.

Ormeño admitió que cualquier situación, por mínima que parezca, se magnifica en una institución como el Rebaño, por lo que decidió explicar lo que sucedió la noche del viernes en donde fue captado junto a Alan Mozo y otros jugadores en un casino, asegurando que tenían el permiso de la directiva y el cuerpo técnico.

“Vengo llegando, me comienzo a dar cuenta, pero es obvio, el equipo más popular de México. Yo no tengo Twitter, muchas veces no me entero de esas cosas, me comenta la gente. Simplemente teníamos permiso, jugamos un ratito en el casino, y la gente hasta eso ve mal. Hay que tener cuidado y tratar de que no pasen esas cosas”, concluyó.

