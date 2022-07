El estelar mediocampista de las Chivas de Guadalajara, Fernando Beltrán, reveló este martes en una entrevista exclusiva desde Verde Valle toda la "dicha" y "fortuna" que siente al ser considerado por el actual cuerpo técnico como uno de los capitanes del primer equipo rojiblanco en este Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, por su parte, cumplió este martes con una sesión vespertina de entrenamiento en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle para darle los toque finales a los prepararativos de su próximo compromiso: frente a los Gallos Blancos en el Estadio Corregidora de Querétaro, correspondiente a la Jornada 5 del Apertura 2022, con la misión de cosechar su primera victoria del campeonato.

ver también Alineación probable para visitar a Querétaro

Fernando Beltrán viene siendo considerado por el cuerpo técnico de las Chivas, que lidera Ricardo Cadena, como capitán tanto en la visita a Santos Laguna (1-1) como en el pacto sin goles con León en el Gigante de Zapopan tras la pérdida de la titularidad que sufrió Hiram Mier en este pésimo inicio de Apertura 2022, en el que los rojiblancos coleccionan apenas tres de 12 puntos posibles.

El estelar volante del Rebaño, durante una entrevista exclusiva con Marca Claro desde Verde Valle, reconoció que este arranque de campeonato "es complicado, porque se quería dar mejor cara. Tampoco puedo decir que las cosas van como uno quisiera, porque los resultados no se han dado, pero al final tranquilos, porque el equipo ha evolucionado, ha trabajado muy bien. No recibimos goles y eso es importante, tenemos una línea defensiva muy bien parada".

El Nene Beltrán, en cuanto a la responsabilidad que le otorgaron en las recientes fechas al portar el gafete como capitán, confesó que "ha sido muy lindo. Estoy muy contento, muy agradecido con el profe (Ricardo) Cadena, por la oportunidad que me da. Creo que él está viendo algo en mí que cree que puedo aportarle al grupo. Estoy muy tranquilo, obviamente quiero ser capitán, siempre soñé ser capitán (de Chivas), no me imaginé que a los 24 años de edad me dieran esa dicha, esa fortuna de ser capitán del Guadalajara, pero tengo que mostrar más personalidad, tomar ese rol importante dentro del equipo".

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!