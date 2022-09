El polivalente atacante de las Chivas de Guadalajara, Roberto Alvarado, se confesó el miércoles en una entrevista exclusiva con el canal por suscripción Chivas TV y reveló que finalmente puede disfrutar su estadía en el redil al explicar cómo se siente dentro de la cancha durante este buen momento que atraviesa el equipo, que viene de ver rota una racha de siete compromisos sin conocer la derrota al caer 1-4 ante Tigres UANL, el martes, en el Estadio Akron.

Alvarado, durante su plática con Chivas TV desde las instalaciones de Verde Valle, reconoció que "son varias cosas que me motivan bastante, cuando llegué a Chivas dije que quería mostrar mi mejor nivel aquí y hoy siento que lo he venido mostrando. Dejé a un lado muchas cosas, muchos miedos, que a la hora de los partidos me hacía telarañas (mentalmente) y no dejaban que me desenvolviera al 100, eso lo dejé a un lado".

El Piojo Alvarado, como es conocido el espigado atacante rojiblanco, se extendió en su argumentación y confesó que finalmente "hoy estoy disfrutando mucho, cuando nos juntamos con el Nene (Fernando Beltrán), (Alexis) Vega, cuando jugamos nos entendemos bien, con Checo (Sergio Pérez), con todos, literal; el equipo está jugando muy bien, porque nos estamos entendiendo todos y eso hace que uno lo pueda disfrutar, querer ser mejor en la cancha".

Roberto Alvarado, quien además de volante, puede desempeñarse como medio, extremo por derecha y hasta delantero centro, añadió que muchos factores se han encontrado desde su llegada al redil para inspirarlo, por lo que reveló: "que mi esposa está embarazada es otra motivante para mi y hace que quiera ser mejor y que mi familia se sienta orgullosa. Además, del tema de selección, pues que viene el Mundial, que quiero seguir levantando la mano, quiero cumplir ese sueño, que ojalá se me pueda dar".

Alvarado anotó en Tijuana su segundo gol del Apertura 2022 (Chivas)

El Piojo en cuanto a su sueño mundialista para Qatar 2022, reaccionó y señaló que "estamos ya a casi nada, se viene la convocatoria y espero de corazón que se me pueda cumplir ese sueño, que me motiva bastante. Si bien trato de no presionarme tanto con el tema del Mundial y estar relajado, porque sé que si hago las cosas bien aquí en Chivas me van a voltear a ver de Selección y quiero hacer cosas importantes en Chivas, me gustaría salir campeón y que se diera ir al Mundial, sería una cosa de locos y me gustaría poder cumplir eso".

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!