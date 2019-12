La expectativa de Lalo García en Chivas a corto plazo

Eduardo García, portero de la categoría Sub-17 de las Chivas de Guadalajara, habló este sábado del proceso de formación que cumple en el club tapatío y en la selección mexicana, por lo que destacó sus altas expectativas a corto plazo al adelantar que se ve dentro de unos seis meses peleando por un lugar en el primer equipo rojiblanco.

El Rebaño Sagrado, que este sábado derrotó 3-1 a Pachuca para imponerse 3-2 en el marcador global de la Gran Final de la división Sub-17 en el Estadio Akron, festejó el sexto título en la historia de la categoría y luego de dominar por completo el semestre durante su camino hasta el campeonato.

"Lalo" García reconoció que durante la Copa del Mundo en Brasil 2019 "Raúl Gudiño me estuvo mensajeando y me estuvo dando consejos y ayudarme a hacer el mejor papel posible".

El guardameta, sobre sus expectativas del primer equipo de Chivas, aseguró que "yo espero ya el próximo semestre estar allí peleando un lugar, que ahí (en la plantilla) está disponible, pero me da gusto estar viendo que los porteros que están allá (Cancún), pues son de cantera" y agregó que en la selección de México "me veo en un año o dos trabajando a tope, como siempre lo he dicho y creo que el trabajo es el que me va a dar para estar pronto ahí (en el Tri)".

