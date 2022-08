Las Chivas de Guadalajara atraviesan un duro transitar por este Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, gracias a una complicada crisis de resultados y que vino derivada de una intensa sequía de goles, por lo que el puesto del director técnico Ricardo Cadena se encuentra en duda y bajo constante revisión, pero el reconocido periodista David Medrano analizó con algo de incertidumbre la posibilidad que el estratega no llegue hasta el sábado en el banquillo.

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, por su parte, cumplió este lunes con una ligera sesión vespertina de entrenamiento en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle, para arrancar con los prepararativos de su próximo compromiso: frente al club Atlas en el Estadio Akron, en una nueva edición del tradicional Clásico Tapatío, correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2022, con la única e imperante misión de cosechar su primera victoria.

ver también La sorpresa que recibió Cadena en el entrenamiento

Ricardo Cadena viene cargando una mochila muy pesada con tantos cuestionamientos mediáticos por el pésimo desempeño de las Chivas en este Apertura 2022, en el que poseen apenas cinco de 21 puntos ya disputados en estas siete fechas y vienen de sufrir una dolorosa y agónica derrota 2-1 en su reciente visita a Mazatlán, por lo que el ultimatum parece definitivo: Gana el Clásico Tapatío del sábado o será el final de su ciclo en el redil.

La delicada situación que atraviesa el cuerpo técnico rojiblanco fue analizada en caliente por el reconocido periodista David Medrano, comentarista de TV Azteca y quien recientemente apareció en el Estadio Akron durante una polémica entrevista con el director deportivo Ricardo Peláez, difundida el mismo día y casi en simultáneo con el partido del Guadalajara frente a Los Angeles Galaxy en California.

Medrano, también columnista de Récord, publicó un video en su cuenta personal en redes sociales y analizó con mucha incertidumbre la posibilidad que el cuerpo técnico se mantenga hasta el sábado a lo que inició su intervención: "¿Llegará Ricardo Cadena al Clásico? Yo pienso que sí, ya ha pasado el fin de semana y no se han tomado decisiones en la directiva rojiblanca".

Medrano platicó hace unos días con Ricardo Peláez (Twitter)

Argumentó el periodista en su análisis que "el arranque del Guadalajara es malo, no le busquemos, el equipo de Cadena cada vez se parece más al de Marcelo Michel Leaño. Seguimos diciendo que no es un mal plantel, seguimos diciendo que mereció un mejor resultado, que merecería estar en una mejor situación. La realidad, es que es un mal arranque del equipo, no ha podido ganar, perdió con Mazatlán, perdió con San Luis y la situación se ha tornado crítica. Ricardo Cadena es gente de futbol y él más que nadie sabe que el próximo sábado en la cancha del Estadio Akron contra los rojinegros del Atlas, se juega todo. Guadalajara necesita ganar, de otra forma, aunque el proyecto, los chavos y lo que me quieran decir, será difícil darle continuidad a Cadena".

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!