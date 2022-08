El estelar mediocampista de las Chivas de Guadalajara, Fernando Beltrán, ofreció en una entrevista exclusiva con TUDN toda la motivación para sus compañeros justo antes de retar este sábado al club Atlas en el Estadio Akron, en una nueva edición del apasionante Clásico Tapatío del futbol mexicano, correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y aseguró que "hay que ganar, se juegue como se juegue".

La plantilla principal del Rebaño Sagrado, por su parte, trabajó toda la semana en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle para afinar los prepararativos de este próximo compromiso: frente a los Rojinegros en el Gigante de Zapopan, donde tendrán una única misión y será cosechar su primera victoria del campeonato, que sirva de motivación e impulso anímico para el resto del calendario y salir de la zona baja de la tabla de posiciones.

El Nene Beltrán sabe perfectamente cómo se vive la rivalidad jalisciense, pues la ha disputado desde Fuerzas Básicas, por lo que ofreció toda la motivación para sus compañeros de equipo en la previa a una nueva edición y aseguró en una entrevista exclusiva con TUDN que "desde el día lunes se entrena diferente, al final es un Clásico y da igual si llegas en último o primer lugar, los Clásicos hay que ganarlos, se jueguen como se jueguen y eso es lo que te hace ver la semana distinto".

Los rojiblancos urgen del triunfo en este Clásico Tapatío (Chivas TV)

Beltrán, durante la entrevista con TUDN, reconoció que "este partido no puede salir, nos tienen que sacar cargando, porque tenemos que dejar el alma ahí". Argumentó que "al final es la rivalidad de la ciudad, yo amo a Chivas y siempre quiero verlo campeón" y refirió que "me está tocando una época donde Atlas ha sido bicampeón. Me da un poco de rabia, porque es lo que yo busco, ser campeón acá, no nada más una vez en Chivas, sino dos, tres veces, las oportunidades que se puedan, porque quiero estar en la historia".

El mediocampista formó parte del equipo de Liga MX en el All-Star 2022 de MLS (IMAGO7)

El Nene Beltrán aseveró, durante la entrevista con TUDN, que deberán trabajar más "para poner a Chivas donde se merece y donde debe de estar siempre". Añadió sobre la situación actual del equipo que "es un poco de rabia, un poco de coraje, pero a la vez un poco de motivación, porque me hace trabajar más, me hace no conformarme y me hace conseguir los objetivos que quiero".

Beltrán asegura que deben ganar este Clásico como sea (IMAGO7)

