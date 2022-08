La rivalidad que existe entre Chivas y Atlas es la más antigua del futbol mexicano, en donde históricamente el Guadalajara ha dominado debido a su gran afición y constantes campeonatos; sin embargo, la tendencia ha ido cambiando en los últimos años en donde el club exitoso de Jalisco es el de los rojinegros, ocasionando malestar en el Rebaño.

Un referente del conjunto del chiverío admitió que estar viviendo esta situación le genera mucha molestia, debido a que su ideal es conseguir muchos trofeos con los rojiblancos, por lo que se siente motivado para darle logros a su club y arrebatárselo a los Zorros.

“Es la rivalidad de la ciudad, yo amo a Chivas y siempre quiero verlo campeón, me está tocando una época donde Atlas ha sido bicampeón, me da un poco de rabia porque es lo que yo busco, ser campeón acá, no nada más una vez en Chivas, sino dos, tres veces, las oportunidades que se puedan porque quiero estar en la historia.

“Me está tocando en una época donde tengo que trabajar más para poner a Chivas donde se merece y donde debe de estar siempre. Es un poco de rabia, un poco de coraje, pero a la vez un poco de motivación porque me hace trabajar más, me hace no conformarme y me hace conseguir los objetivos que quiero”, explicó Fernando Beltrán en palabras para TUDN.

¿Cuándo y a qué hora es el Clásico Tapatío?

Tras el descalabro en Mazatlán, el Guadalajara deberá dar rápidamente la vuelta a la página y comenzar a prepararse para el compromiso del próximo sábado cuando recibirán en la cancha del Estadio Akron al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío en punto de las 21:05 horas, donde tratarán de conseguir su primer gol en casa y con ello, su primer triunfo del torneo.

