La opción de José Juan Macías para que Chivas de Guadalajara regrese a la acción en la Liga MX tras el coronavirus

José Juan Macías, delantero de las Chivas de Guadalajara, sostuvo una entrevista con Telemundo Deportes en la que ofreció su opinión sobre las variables que maneja la Liga MX para volver a la actividad una vez se supere la pandemia del coronavirus o Covid-19 en la nación y reconoció que una le agrada por sobre el resto para terminar más rápido este Torneo Clausura 2020 y poder enfrentar al eterno rival: América.

El Rebaño Sagrado que había encadenado su cuarto partido sin perder en este semestre al igualar 1-1 con Monterrey, el 15 de marzo y se había mantenido por tercera fecha seguida en la zona de Liguilla al ocupar el quinto lugar de la clasificación general de la Liga MX con 16 puntos, producto de cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. Todo antes de la suspensión del campeonato por la pandemia del coronavirus.

El goleador rojiblanco en este semestre, con cuatro tanto hasta la décima fecha del certamen, se refirió en la entrevista con Telemundo Deportes sobre las opciones que se encuentran sobre la mesa de la Liga MX para regresar a la actividad una vez se supere la pandemia del coronavirus y propone volver a la acción directo a la fase final, que regrese a la Liguilla y enfrentar en la primera vuelta al América, por lo que deberá pelear por el título frente al eterno rival.