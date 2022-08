El estelar delantero de las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega, reaccionó de forma diplomática la tarde de este martes en la conferencia de prensa que compartió con el portero Camilo Vargas y el entrenador Diego Cocca del club Atlas en Estados Unidos, previo al Juego de las Estrellas o All-Star Game 2022 de la Major League Soccer (MLS) en Minnesota. Aunque su declaración muy poco amistosa y bastante parca impactó a todos los presentes, incluídos sus acompañantes rojinegros.

El resto de la plantilla principal del Rebaño Sagrado, por su parte, cumplió este martes con una sesión vespertina de entrenamiento en las instalaciones de la ciudad deportiva de Verde Valle para darle los toque finales a los prepararativos de su próximo compromiso: frente al club Atlas en el Estadio Akron, en una nueva edición del apasionante Clásico Tapatío, correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, con la misión de cosechar su primera victoria del campeonato.

Vega, quien se encuentra en territorio estadounidense como parte de la representación de la Liga MX que participará en el All-Star Game 2022 de la MLS, hizo un intento por dejar de lado su sentimiento rojiblanco al compartir conferencia con dos rojinegros: el portero colombiano Camilo Vargas y el entrenador argentino Diego Cocca, en Minnesota y aunque trató de llevar su declaración con mucha diplomacia al ser consultado sobre el venidero Clásico Tapatío, soltó una frase que impactó en sus colegas del Atlas.

El delantero de las Chivas, luego de ser consultado sobre la próxima fecha del futbol mexicano y el Clásico Tapatío, refirió -ante la mirada atenta de sus colegas rojinegros- que "son partidos importantes. Ahorita no estamos pensando en el fin de semana, sino en el presente que es este miércoles, así que trataremos de disfrutarlo, para mi sería algo bien poder destacar en el partido, poder anotar un gol, ya que con mi equipo no he tenido la oportunidad de concretar varias ocasiones y después, llegar al Clásico, un partido que viste, que todos queremos jugar y que se vive importante en la ciudad por lo que representa, así que trataremos también de dar un buen partido y que gane el mejor".

La estrella de las Chivas, junto a Fernando Beltrán en Minnesota, reconoció que no existen malos tratos fuera de la cancha con los rivales de Atlas, aunque tampoco exteriorizó mucha amistad en su intervención y señaló que "desde el primer momento que nos hemos encontrado en el aeropuerto, nos hemos saludado. Si bien, no más somos compañeros de trabajo, pero estamos aquí para un mismo objetivo, un mismo partido y trataremos de poner nuestro granito de arena, cada uno de nosotros para sacar esto adelante".

