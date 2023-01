El defensor de las Chivas de Guadalajara, Alan Mozo, platicó este miércoles en una entrevista exclusiva tras su conferencia de prensa en Verde Valle, en la que se aventó una contundente promesa para este año que apenas comienza con el Torneo Clausura 2023 de la Liga MX y en el que espera finalmente consolidarse como titular en la alineación rojiblanca, bajo el mando ahora de Veljko Paunovic.

El polivalente lateral derecho del Rebaño Sagrado fue consultado de su ausencia de último momento en la Selección que se colgó el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y de su salida, advirtió en entrevista con el programa Los Campamentos que "algo específico, pues no. Yo a Jimmy (Jaime Lozano) lo conozco desde hace muchos años. Yo estuve todo el proceso de los Olímpicos con él, sabe que también me apoyó bastante; creo que son decisiones, en ese momento me dijo que había otro jugador que estaba en mejor momento que yo y nada, lo respeté".

ver también Cómo ver a Chivas en su visita a Juárez

Mozo, durante la extensa entrevista que sostuvo con el programa Los Campamentos a través de Radio W Deportes, agregó este miércoles que "la verdad, es que sí me dolió bastante ver a mis compañeros con los que compartí y estuve viviendo cosas padrísimas, levantar una medalla para nuestro país. Pero bueno, yo creo que a partir de ahí, me enfoqué en mi y fue un golpe durísimo que me ayudó en mi carrera para dar un salto, un cambio, un punto de quiebre, para dar unas acciones muy buenas en Pumas, que fue lo que llevó a que Chivas se fijara en mi. Creo que todo pasa por algo y siempre voy a estar feliz y agradecido con Jaime (Lozano) igual".

El lateral derecho del Guadalajara aseveró a Los Campamentos que desde su llegada al redil, "no he podido gozar de muy buenos minutos, desafortunadamente llegó mi lesión, cuando llego a Chivas y la rehabilitación -la verdad- fue muy buena, y poco a poco me fui sintiendo cada vez mejor. Digo pues, que por decisión del entrenador (Ricardo Cadena) no era yo el que podía ayudarle en la lateral derecha, pero eso ya pasó, es un nuevo año y bueno, tengo mis metas, mis propósitos y estoy seguro que los voy a cumplir".

Alan Mozo, durante un instante ameno en el que fue consultado por el concierto de Bad Bunny en México, reiteró que "fíjate que no pude ir, desgraciadamente, porque estábamos en España y no te puedo decir cómo estuvo". En cuanto a su ausencia en las convocatorias de la Selección Nacional en el camino a Qatar 2022, reconoció a Los Campamentos que "yo creo que no era del agrado del entrenador de ese ciclo mundialista (Gerardo Martino), ya tenían su gente, su ciclo y bueno, no nos fue de la mejor manera, pero yo tengo mis metas muy claras".

"Estoy seguro que este año es muy importante para mí, quiero consolidarme con Chivas y quiero ser clara opción para la Selección, en este caso, es un nuevo ciclo y quiero levantar la mano con mis actuaciones". Alan Mozo Defensor de las Chivas

El polivalente defensor rojiblanco, en cuanto a esa consolidación en el Rebaño Sagrado, afirmó que desde su llegada: "me costó un poco la lesión, fue una lesión un poco grave, pero estoy en búsqueda de mi mejor versión, ya me siento mucho mejor, más maduro que en ese momento". Por lo que aprovechó para aventarse una contundente promesa y aseveró que "estoy seguro que a mi mejor versión aún no llego y Chivas la va a ver y va a ver un Alan Mozo mucho más consistente y más seguro".

Sigue toda la actualidad de Chivas con los especialistas

Rebaño Pasión te invita todos los jueves a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, a disfrutar del mejor y más completo análisis, a través de nuestras redes sociales

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!