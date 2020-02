La sentida publicación de Uriel Antuna tras su pésimo partido ante Cruz Azul

Ya te lo he ordenado: ¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el Señor tu Dios te acompañará dondequiera que vayas. Josué 1:9 ���� Me verás caer y levantarme muchas veces, pero jamás me verás rendirme ��������

A post shared by Uriel antuna (@urielantuna90) on Feb 16, 2020 at 6:13pm PST