Chivas se ha transformado. Atrás quedó ese equipo rojiblanco que no mostraba idea de juego y que no sabía cómo ganar, por lo que actualmente apelan a la unión y al buen futbol para tratar de alcanzar un nuevo campeonato para la institución, al menos así lo ha manifestado Jesús Angulo.

“Tanto yo como mis compañeros tenemos esa hambre de un campeonato, de dejar a Chivas donde se merece, así que se puede esperar lo que sea de Chivas, para bien. Estoy seguro de que vamos a hacer un buen papel en esta Liguilla y, si Dios quiere, vamos a pelear el campeonato”, aseguró el mediocampista a Azteca Deportes.

El ‘Canelo’ aseguró que desconocen las causas por las que de la mano de Marcelo Michel Leaño no podían conseguir victorias; sin embargo, reconoció que con esta buena seguidilla de resultados positivos y por el esfuerzo que han realizado en el semestre, los triunfos son más satisfactorios.

“La verdad es que trabajamos y trabajamos y las cosas no nos salían, no sé por qué razón no salían, pero ahora que estamos pasando por un buen momento, volteamos atrás, a todo lo que pasamos y nos sabe el doble de mejor la victoria”, puntualizó.

Espera a unos Pumas peligrosos

“Va a ser un partido difícil, estas ya son Finales y un torneo diferente. Ya todos los equipos vienen con otra mentalidad de ganar sí o sí, además ellos vienen de una derrota, así que creo que van a tener una espinita clavada de querer ganar”, concluyó Angulo.

