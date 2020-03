Lamentable: Torneos Sub 17 y Sub 20 se quedarán sin campeón por Coronavirus

Una de las consecuencias graves que ha provocado la suspensión momentánea de la actividad en la Liga MX, producto de la pandemia del Coronavirus, podría provocar en las próximas horas un perjuicio para los jovenes futbolistas y un beneficio para los clubes.

Según ha dado a conocer el periodista David Medrano en el diario Récord, en la última reunión de los dueños de clubes se puso en la mesa la posibilidad de que las categorías menores del futbol mexicano finalicen de manera abrupta los torneos.

Categorías inferiores de la Liga MX se quedarían sin Campeón



Reunión suspendida en la Liga de Ascenso



"Lo que se manejó en la reunión con dirigentes de clubes es la posibilidad de que las categorías Sub 20, Sub 17, Sub 15 y Sub 13 se den por terminadas, para de esa forma no lastimar más la economía de los equipos. Si el torneo no se reanuda antes del 20 de abril, es casi un hecho que los campeonatos Sub 20, Sub 17, Sub 15 y Sub 13 se darán por terminados y se declararía desierto el Campeón", explicó el reportero.

Cabe señalar que en el Club Deportivo Guadalajara está en situaciones dispares en todas las categorías; por ejemplo, en el Sub 15, Chivas es líder con 21 puntos; en el Sub 17 se ubica segundo con 27, a dos del puntero América; finalmente, en el Sub 20, estamos en el noveno lugar con 13 unidades.

El Rebaño Sub15 y Sub17 con las ofensivas más productivas del torneo



— CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) March 18, 2020