Para Gilberto Sepúlveda es complicado que alguien le explique lo que representa el Club Guadalajara, ya que desde muy pequeño dejó su estado natal, Sinaloa para cumplir su sueño de jugar en el equipo más importante del futbol mexicano y su calidad ha ido en aumento al grado de que ya ha sido seleccionado nacional durante el proceso de Gerardo Martino.

El Tiba es uno de los futbolistas con mayor proyección para el Rebaño Sagrado, ya que se ha ganado la titularidad con estrategas anteriores y Veljko Paunović también lo ha tomado en cuenta para liderar la zaga en este Torneo Clausura 2023, pero el camino del defensor ha sido complicado, ha tenido que picar piedra para lograr sus objetivos personales y hoy disfruta de lo que sembró años atrás.

ver también Los jugadores de Chivas que irían al Tri con Cocca

25 cosas que no sabías de Gilberto Sepúlveda

25.- ¿Cuál es su nombre completo?

Gilberto Sepúlveda López

Imago7

24.- ¿Cómo es conocido?

Como el Tiba

Imago7

23.- ¿De qué parte de la República es Gilberto Sepúlveda?

Es de Guasave, Sinaloa, estado ubicado en el Pacífico mexicano

Imago7

22.- ¿Cuándo nació y cuántos años tiene?

Nació el 4 de febrero de 1999 y tiene 24 años

Imago7

21.- ¿Cómo empezó su carrera en el futbol?

“Fue en una Copa Chivas donde me empezaron a ver, los cuatro años que estuve con los Diablos Azules participé en ese torneo y en el último fue cuando me invitaron a hacer pruebas a San Rafael, pasé por una visoría en la que habíamos como 250 aspirantes y llegué hasta el último filtro, pero no fui convocado a fuerzas básicas, no pasaron más de 15 días cuando recibí la llamada para participar en un torneo de Sub 15, me llegó la oportunidad y no la desaproveche, aquí sigo desde el 2013”, reveló el Tiba para el portal oficial de Chivas.

Imago7

20.- ¿De dónde surgió el apodo de Tiba?

“Cuando llegué al Cecadep de Guasave, mi hermano estuvo en acá en Chivas y a él le pusieron ‘Tiba’ porque se parecía un jugador brasileño que jugó en los Pumas, a mi empezaron a decir ‘Tibita’ por ese motivo”, comentó Sepúlveda en alusión a José Damasceno Tiba.

Imago7

19.- ¿A qué equipo le iba de niño el Tiba?

En todo momento ha reconocido que su deseo siempre fue jugar en Primera División con Chivas, por ello ha cumplido su sueño y siempre hace énfasis en lo que representa la camiseta rojiblanca: “Es para mí un gran orgullo vestir estos colores y me siento muy feliz, me siento muy contento. Siento que estoy pagando de buena manera a la afición y a toda la gente que está detrás porque nunca han dejado de creer en nosotros. Hoy en día reafirmamos que Guadalajara es de Chivas”, comentó después de ganar su primer Clásico Tapatío al Atlas en el 2019.

Imago7

18.- ¿Cuándo fue su debut como profesional?

Fue el 8 de enero del 2019 cuando apareció por primera vez con Guadalajara en la Copa MX en la victoria sobre los Cimarrones de Sonora.

Imago7

17.- ¿Cuándo jugó su primer partido en Liga MX?

El 31 de agosto del 2019 el Tiba debutó en Primera División en un partido contra Cruz Azul que terminó 1-1 en el Estadio Azteca.

Imago7

16.- ¿Cuándo lo convocaron por primera vez a la Selección Mexicana?

En noviembre del 2019 fue llamado al Tricolor por el entrenador Gerardo Martino para los partidos de la Nations League contra Bermudas y Canadá.

Imago7

15.- ¿Tiba ha participado en algún Mundial?

Lo hizo en el 2019 poco después de haber debutado con Chivas, lo convocaron para la Copa del Mundo Sub-20 que se realizó en Polonia.

Imago7

14.- Su debut con el Tricolor

Se dio el 30 de septiembre del 2020 cuando Sepúlveda pudo presumir su primera aparición con México frente a Guatemala.

Imago7

13.- ¿Cuál ha sido su mayor logro con el Tricolor?

Haber formado parte del representativo nacional que jugó la Final de la Copa Oro del 2021 y aunque cayeron ante Estados Unidos el zaguero rojiblanco vio algunos minutos de actividad en este certamen, siendo su mayor logro con el combinado azteca.

Imago7

12.- ¿Qué países ha visitado vistiendo la camiseta de Chivas?

“He viajado mucho defendiendo la playera de Chivas, algunos de los países a los que he ido son Inglaterra, Holanda, Brasil, Chile, Portugal, Estados Unidos, Qatar, Irlanda y eso me dio la oportunidad de conocer otros estilos de fútbol, de crecer en mi formación y experiencia que ahora pongo en práctica en el torneo nacional”, explicó para el sitio web de Guadalajara.

Imago7

11.- ¿Cuál es el nivel académico del Tiba Sepúlveda?

En el 2019 el Tiba reveló que estudiaba la carrera de Mercadotecnia, aunque por el momento no se ha confirmado si la terminó o sigue cursando sus estudios universitarios, pero es un hecho que ha alternado su profesión como futbolista con una licenciatura.

Imago7

10.- ¿Quién es el ídolo deportivo del Tiba?

En una charla con Chivas reveló que Carlos Salcido es de los jugadores que más lo inspiraron a mejorar y buscar un lugar en el profesionalismo: “Mi ejemplo es Carlos Salcido, porque demostró que en el futbol y en la vida no simplemente llega el que tiene talento o el que tenga más cualidades, la actitud que tuvo para sobreponerse a las adversidades que enfrentó, eso habla muy bien de su persona y del carácter fuerte que tiene”.

Imago7

9.- ¿Cuántos años tenía cuando llegó a Chivas?

A los 14 los tuvo que dejar a su familia en Sinaloa para empezar su andar por las fuerzas básicas del Rebaño, por lo que su carrera no ha sido sencilla y esto lo lleva a valorar mucho más todo lo que ha conseguido: “Haber dejado a mi familia tan joven, a los 14 años, fue muy difícil separarme de ellos y seguir mi gran sueño, al principio lo veía como un hobby y ahora me abre las oportunidades para triunfar en la vida como deportista”.

Imago7

8.- ¿Cuándo anotó su primer gol con Chivas?

Fue en el Apertura 2021 en la Jornada 15 cuando el Tiba marcó su único gol en Liga con los rojiblancos para darles el empate 1-1 frente a Cruz Azul en tiempo de compensación.

Imago7

7.- ¿Cuántos partidos ha disputado con el Rebaño?

Contando encuentros oficiales, de Liguilla y amistosos, el Tiba ha disputado 114 encuentros con Chivas. Fue en este 2023 cuando sumó sus 100 juegos oficiales como rojiblanco.

Imago7

6.- ¿Cuál es el valor de la carta del Gilberto Sepúlveda?

En enero del 2022 se informó que Tiba había renovado contrato, pero no se dio a conocer por cuanto tiempo. Hasta febrero del 2023 el valor de la carta del defensor es de 3 millones de euros.

Imago7

5.- ¿Quién es su mejor amigo dentro de Chivas?

En el documental del Rebaño que se transmitió por Amazon Prime, se hizo más que evidente que José Juan Macias es el mejor amigo del Tiba dentro del plantel, incluso ambos confesaron que sostienen un vínculo fuerte desde que estaban en fuerzas básicas.

Imago7

4.- ¿Ha sufrió alguna lesión grave?

Por fortuna el Tiba nunca se ha lastimado de manera importante que requiera de intervención quirúrgica, aunque si se ha ausentado en diferentes campañas por problemas comunes, incluso alguna vez tuvo que usar una máscara porque estuvo cerca de que le fracturaran la nariz.

Imago7

3.- ¿Cuál es su posición natural?

Desde las fuerzas básicas de Chivas el Tiba siempre ha jugado como defensa central por su estatura, corpulencia y velocidad a la hora de marcar.

Imago7

2.- ¿Qué número porta el Tiba con Guadalajara?

Su número habitual es el 3, aunque cuando hizo sus primeras apariciones con los tapatíos utilizaba el número 266.

Imago7

1.- ¿Tiene alguna relación sentimental el Tiba?

Por el momento es soltero o al menos eso es lo que confirman sus redes sociales, aunque en el documental de Amazon Prime, JJ Macías ventila una relación del Tiba entre en el 2019 y 2020 sin dar a conocer el nombre de la mujer.

Imago7

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!