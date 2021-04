Proyecciones: Chivas se quedará a un punto de ingresar al Repechaje de la Liga MX

Ya pasaron 14 Jornadas de la Fase Regular del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX, por lo que se ha disputado más del 80% del mismo. El Deportivo Guadalajara, como es de público conocimiento, atraviesa un momento crítico y se encuentra en los últimos lugares en la tabla de posiciones, algo que mantiene descontenta a toda la afición.

El equipo dirigido tácticamente por Víctor Manuel Vucetich no tiene un buen funcionamiento colectivo y los resultados son prueba de ello. Hasta el momento, acumula 13 puntos producto de 2 triunfos, 7 empates y 4 caídas. Esto, por supuesto, lo pone al borde de la eliminación en el campeonato.

Chivas deberá afrontarse a Tijuana, Monterrey, Atlas y Tigres UANL en el cierre del mismo, todos equipos que se encuentran por encima en la clasificación. A pesar de que todavía hay claras opciones de dar el presente en la Fiesta Grande, esto no será posible según Five Thirty Eight, sitio especializado de proyecciones.

Proyecciones del sitio especializado Five Thirty Eight

El reconocido portal apuntó con contundencia que el Rebaño Sagrado se quedará a 1 punto de calificar a la Repesca. Tal como dice su informe, el Campeonísimo obtendrá 3 puntos de los 12 que le faltan disputar: vencerá a Xolos y caerá ante Rayados, Zorros y Felinos. Esto lo ubicará en el puesto número 14° en la tabla, con un total de 16 unidades.

De acuerdo a las proyecciones de Five Thirty Eight, el último equipo en calificar al Repechaje será Querétaro con 17 puntos. Si esto se da así, Chivas tendrá grandes oportunidades de superar esta línea ya que solamente debería ganar 2 de los 4 partidos que le restan. ¿Podrá?