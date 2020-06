Lo último: Oribe Peralta analiza vuelta de Ángel Zaldívar y su ciclo en Chivas de Guadalajara

Oribe Peralta, delantero de las Chivas de Guadalajara, no ha sido muy consecuente con la prensa tapatía durante su estancia en el redil, que el 19 de este mes cumple un año de su presentación oficial, por lo que su video conferencia de este martes fue bastante esperada y en ella, analizó el regreso de Ángel Zaldívar y la sobrepoblación de atacantes en la plantilla rojiblanca, además de su ciclo en la institución y su futuro tras el retiro profesional.

El atacante del Rebaño Sagrado, de 36 años de edad, ofreció este martes una entrevista exclusiva a través de una video conferencia organizada por la institución tapatía, en la que habló sobre su experiencia como rojiblanco y que el próximo 19 de junio cumple un año de aquella sopresiva presentación en el Estadio Akron, luego de una transferencia que lo trajo desde el club América, eterno rival de Chivas.

Peralta participó de las pruebas médicas que culminaron el lunes en Verde Valle ( Foto: Chivas)

El "Cepillo" Peralta, durante su intervención sobre el regreso de Zaldívar y la competencia interna por la titularidad en el once inicial del director técnico Luis Fernando Tena, reconoció sentirse "bien, tranquilo, consciente de que al que le toque lo va a hacer bien" y agregó que "esa es la tranquilidad que tiene que tener tanto el entrenador como la afición de Chivas, que tienen delanteros de calidad, porque cualquiera puede ocupar esa posición y hacerlo de buena forma, que es lo que al final nos interesa como equipo y obtener resultados como equipo, que es lo primordial".

|��| ¿Qué tanto ha aportado Peralta dentro del terreno de juego? El delantero rojiblanco considera que no ha tenido los minutos que él quisiera. @ChairoSilva con parte de la conferencia de hoy con Oribe ���� pic.twitter.com/mMn7JObYQv — Líderes del Rebaño (@lideresrebano) June 9, 2020

El veterano delantero, en cuanto a su paso por el redil y su actualidad, aseguró que esta experiencia "ha requerido de mí un mayor compromiso, tanto conmigo como con el club, desde que llegué acá. He estado agradecido por la oportunidad y he tratado de estar a la altura. A lo mejor no he tenido los minutos que quisiera, pero trato de aportar lo máximo desde donde puedo. Yo trato de aportar desde donde estoy cuando me toque. Para mí el futbol no es solo estar en la cancha, sino estar apoyando a los que vienen a que den su máximo". Sobre su futuro y si seguirá ligado a la disciplina tras su retiro, reveló que "prefiero estar un poco lejos del futbol, tengo otras prioridades en mi vida. Tendría que ser una oferta muy atractiva para que siga".

Peralta aprovechó para solidarizarse con los futbolistas que sufren adeudos en la actualidad y los motivó a "que no tengan miedo, que entiendan que FIFA realmente protege a los jugadores. Desgraciadmente, estamos en un futbol que se maneja diferente, pero que no tengan miedo y que expongan sus casos". Agregó que "la Asociación (Mexicana de Futbolistas) buscará la forma de ayudarles, pero que los expongan, que vengan, que hablen, que metan su controversia para que puedan cobrar el dinero, porque es dinero de ellos, es dinero que se ganaron".