Los tres uniformes de Chivas para el Torneo Grita México Apertura 2021

A unos días de que inicie el Torneo Grita México Apertura 2021 ya se conocen los uniformes que utilizarán las Chivas de Guadalajara para el siguiente año futbolístico, luego de las filtraciones en redes sociales que se habían publicado desde hace varias semanas, donde llama la atención la camiseta en color negro que parece no haber convencido del todo a los seguidores, aunque el tradicional rojiblanco dejó contenta a la mayoría y también hay una tercera indumentaria que sigue siendo un misterio.

A punto de arrancar una nueva campaña en donde debutarán contra San Luis el próximo sábado en el Estadio Akron, el Rebaño Sagrado sorprendió a más de uno con estos uniformes que cuentan con un diseño espectacular, pese a que el negro sigue sin entrar en el gusto de la mayoría de los chivahermanos. La de local tiene los colores tradicionales en rojo y blanco con las rayas verticales, mientras que las mangas son en azul marino. Y ambas coinciden con lo que anteriormente ya se había publicado.

Sin embargo, la que más llamó la atención es la de visitante que usará la escuadra tapatía, pues es en color negro con vivos en verde fosforescente, así como el escudo y el logotipo de la marca que viste al Club Guadalajara desde hace varios años. Ésta hace recordar el diseño “alternativo” que sacaron a finales del 2000 que era en color blanco y verde limón.

Puma

El resto del uniforme para la camiseta rojiblanca será con el short en color azul marino y las calcetas en rojo o blanco, como han alternado desde la campaña anterior. En el caso de la camiseta negra el short y las calcetas serán del mismo color, incluso ya aparece en la página oficial de las Chivas con precios para el jersey que van desde los 1,399 pesos hasta los 1,599 pesos, en tanto que los precios del short están en 899 pesos.

Puma

El tercer uniforme de Chivas es en color rojo con una franjas en azul rey desde el cuello hasta los hombros, mientras que el short aparece en color rojo, pero mientras la dirigencia del Rebaño Sagrado no manifieste su postura, todo queda en simples rumores, ya que en el página oficial del Club Guadalajara esta indumentaria todavía no aparece ,ni tampoco los jugadores la han dado a conocer, por lo que no hay certeza si de último momento sufrirá alguna modificación.