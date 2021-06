Serie de Chivas revela cuál es el verdadero éxito en la vida del “Tiba” Sepúlveda

La serie Chivas: El Rebaño Sagrado ha dado mucho de que hablar luego de su estreno en Amazon Prime el pasado 18 de junio, pues no sólo se han ventilado momentos complicados como el que vivieron Antonio Briseño y Dieter Villalpando, sino también historias de éxito como la que ha atravesado Gilberto Sepúlveda, quien pasó de vivir en la casa club del equipo tapatío a ser seleccionado nacional y estar muy cerca de disputar la Copa Oro con el Tricolor mayor.

Momentos álgidos, derrotas, indisciplinas, pero también situaciones que han marcado la carrera de algunos futbolistas, es lo que se puede encontrar en la serie del conjunto rojiblanco que ha provocado todo tipo de comentarios tanto negativos como también significativos, pues uno de los principales protagonistas es el famoso “Tiba”, quien muestra más allá de su lado futbolístico, la parte más humana del defensor, al revelar parte de su vida familiar y personal que lo mantuvo viviendo en la casa club de Chivas por varios años.

Sepúlveda se expresa en diversas oportunidades con mucho cariño hacia su hermano mayor Mario, a quien le tiene admiración porque considera que pudo ser un mejor futbolista que él, pero al no soportar la presión de vivir lejos de su familia, decidió coartar su sueño y volver a la casa de sus padres en Guasave, Sinaloa, ya que desde los 12 años salió de su hogar para probar fortuna en el futbol, justamente con las Chivas.

Otro de los aspectos que se dan a conocer sobre la vida del “TIba” es su decisión por vivir en la casa club de Chivas a pesar de que hace un año fue renovado y su salario aumentó de manera sustancial por ser jugador de Primera División, sin embargo en la serie el zaguero del Rebaño Sagrado no se muestra desesperado por adquirir una casa o rentar fuera de donde ha vivido por muchos años, no obstante, cabe recordar que el documental fue grabado entre 2019 y 2020, por lo que Sepúlveda actualmente ya no reside en este inmueble.

Sepulveda recuerda con gran cariño el esfuerzo que hizo su familia por sacarlo adelante, debido a que su padre se dedicaba a la albañilería y su hermano siempre trató de impulsarlo para cumplir su sueño de ser futbolista, el mismo que Mario no pudo alcanzar, por lo que ahora se dedica a su carrera como enfermero en su natal Sinaloa.

“Mi hermano tuvo la oportunidad de pertenecer a las Fuerzas Básicas de Chivas, esa es una gran motivación. Él se fue a los 12 años, bien chiquito y se regresó, no aguantó tanto tiempo. Una de mis promesas era darle esa satisfacción a él y a mi familia”, comentó en alguna oportunidad Gilberto Sepúlveda recordando lo importante que ha sido su familia para triunfar dentro del futbol.

El “Tiba” será llamado a Copa Oro

El zaguero de las Chivas está en los cuernos de la luna, pues a pesar de que estuvo en la banca algunos partidos del Torneo Guard1anes 2021, recuperó la titularidad al final de la campaña y realizó la gira por España con el Tricolor Sub-23 que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero todo indica que dejará este combinado para unirse al Tri mayor que dirige Gerardo Martino y ser parte de la Copa Oro, en un reconociendo más a su estupenda, aunque joven carrera, pues es el claro ejemplo del éxito que está disfrutando el “Tiba”, tras pasar los distintos obstáculos que le ha puesto la vida en el camino y que hasta la serie de Chivas, nadie realmente conocía.