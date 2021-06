Filtran el que sería nuevo jersey de Chivas para el Torneo Apertura 2021

Las Chivas de Guadalajara se preparan para el Torneo Apertura 2021 buscando dejar atrás el fracaso que significó el Guard1anes 2021 donde quedaron eliminados en el Repechaje, ante ello recargaron pilas en Barra de Navidad con el trabajo de playa y ahora volvieron a Verde Valle para seguir con partidos de preparación, sin embargo, empezó a circular en redes sociales el que sería su tercer jersey para la nueva campaña que arrancará el 23 de julio.

En la cuenta de Instagram de Historia Chivas se publicó la imagen del uniforme que supuestamente tendrá el Rebaño Sagrado como la tercera opción para el Apertura 2021 con una versión distinta a lo que usualmente porta el cuadro tapatío en sus indumentarias, ya que dejaron atrás las rayas y prefirieron darle un diseño especial en rojo y azul.

La parte del cuello es en color azul hasta la zona de los hombros, mientras que el resto del jersey es en color rojo al igual que el short, con el patrocinador principal al frente. Por debajo la palabra “Chivas” que resulta un tanto llamativa, ya que en pocas ocasiones esto ha sido parte de los uniformes de juego con los que el Rebaño Sagrado salta a la cancha para encarar sus compromisos.

En la parte posterior otro de los distintivos que también llaman la atención de manera poderosa es que contaría con la firma de Jorge Vergara arriba del lugar que usualmente ocupan los números de cada jugador, así como la marca Omnilife, que es la empresa también propiedad, ahora de Amaury Vergara y su familia. Abajo aparece el patrocinador que le da nombre al Estadio Akron y la plataforma digital Chivas TV.

Aunque no se ha hecho oficial y el Club Guadalajara no ha dado su postura respecto a esta filtración, algunos de los comentarios en la publicación no recibieron con buenos comentarios este uniforme alternativo que aparentemente será utilizado lo que resta del 2021 y el primer semestre del 2022. Cabe señalar que para este nuevo torneo Chivas tendrá que presentar nuevos uniformes y aunque no hay indicios de cómo serán los dos primeros, este fungiría como el tercero en el orden.

