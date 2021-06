“Chapo” Sánchez, con más de 10 años en Chivas explica cuáles son las claves para triunfar

Jesús Sánchez es de los elementos más experimentados dentro del plantel de las Chivas de Guadalajara que realiza su Pretemporada en Barra de Navidad de cara al Torneo Apertura 2021, por ello explicó las claves para tener éxito en el equipo más querido del futbol mexicano donde está a punto de cumplir 11 años defendiendo la camiseta rojiblanca y donde ha vivido situaciones felices y otras adversas.

El “Chapo” manifestó que sobre todas las cosas la más importante es el trabajo y la perseverancia, pues aseguró que esto genera una fortaleza mental que se va desarrollando con los obstáculos que se presentan en el día a día vistiendo la camiseta del Rebaño Sagrado, con lo cual ha logrado mantenerse por más de una década en la institución que lo vio nacer como profesional.

"Esta es una carrera de fortaleza mental, sabes que no siempre vas a estar arriba y no siempre vas a estar abajo tampoco. Te tienes que mantener ecuánime tanto en los buenos como en los malos momentos, y eso es lo que he tratado de hacer. En algunos torneos no he andado bien y en otros sí estuve bien, trato de siempre aportar desde el lugar que me toque, dando lo mejor", comentó en entrevista para Marca Claro.

Previo a este Torneo Apertura 2021, la directiva de Chivas sumó a dos jóvenes para la posición de lateral derecho, donde se desempeña el “Chapo” Sánchez, se trata de Deivoon Magaña y Juan De Dios Aguayo, sin embargo la postura del futbolista rojiblanco es la de seguir por la misma línea que lo ha mantenido dentro del club gracias a su profesionalismo dentro y fuera de la cancha.

"No tengo ninguna fórmula mágica, lo único que he hecho es trabajar, tratar de dar lo mejor día con día y solo eso, es lo que puedo ofrecer y es lo que todos hemos hecho. He prevalecido porque creo que he intentado ser perseverante cada vez que me ha tocado", comentó Jesús Sánchez, quien tiene 31 años y ha sido titular con Víctor Manuel Vucetich.