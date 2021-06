Jugador de Chivas revela dónde están los mejores refuerzos para el Apertura 2021

Diego Campillo es uno de los canteranos de las Chivas de Guadalajara que se encuentra en Barra de Navidad en la Pretemporada, por ello el joven defensor central de 19 años explicó que los refuerzos que busca el técnico Víctor Manuel Vucetich se encuentran en el Club Tapatío de la Liga de Expansión que la campaña anterior llegó a los Cuartos de Final.

El zaguero, quien jugó 16 partidos en el Torneo Guard1anes 2021 con el conjunto de la Liga de Expansión, reveló que el estratega del Rebaño Sagrado bien podría voltear a la filial donde seguramente encontrará las respuestas que busca en el tema de refuerzos para el Torneo Apertura 2021, ya que hasta el momento no han contratado nuevos elementos.

“Estoy motivado porque sé que con lo que he hecho en el Tapatío, ahora se están viendo resultados de lo que se trabajó este año. Pero para eso está el Tapatío, para que no volteen a ver afuera. Nos tocó a nosotros venir, pero lo que buscan de refuerzos está en el Tapatío, todos tenemos nivel para estar acá. Nos tocó a nosotros pero en cualquier momento el ‘Profe’ puede ver ahí a los compañeros”, declaró Campillo para ESPN.

El defensa, quien también fue parte de la novatada que aplicaron los más experimentados con peculiares cortes de cabello, está luchando por un lugar en la zaga, donde Chivas ha tenido muchos problemas, pues Hiram Mier sigue en rehabilitación tras la operación de la rodilla izquierda a la que fue sometido, mientras que Gilberto Sepúlveda será llamado al Tricolor mayor para disputar la Copa Oro: “Tengo buena lectura, buena salida, pienso, y buen juego aéreo. Y lo que voy a dar aquí es lo que sé, no querer hacer de más, sino aprender y buscar la oportunidad”.

Campillo pasó de ser delantero a defensor

Diego Campillo explicó cómo fue su evolución dentro del futbol, pues en sus inicios era un delantero, pero cuando llegó al Club Guadalajara, en las divisiones inferiores, los entrenadores le hicieron ver las cualidades que tenía para ser defensa central.

“Yo empecé como delantero, llego a Chivas y ellos me vieron posición de enganche y el primer año casi no juego. Me hacen (volante) mixto, un pasito para atrás, después de contención en Tercera División. A medio torneo, por lo alto y las cualidades me hacen central con otro paso para atrás. Ya tengo cuatro años de central y me he adaptado bien”, reveló Campillo.