La ilusión de Pavel Pérez por demostrarle a Vucetich que está listo para Chivas

Pavel Pérez por fin está cumpliendo su sueño de estar con el primer equipo de las Chivas de Guadalajara, por lo cual sabe que solo depende de él quedarse para ser parte de la escuadra que dispute el Torneo Apertura 2021, pues a pesar de que está registrado con el Club Tapatío, cuenta con carnet único, es decir, puede participar también en la Liga MX.

En entrevista para El Universal, el joven mediocampista expresó su deseo de ganarse un puesto demostrándole al técnico Víctor Manuel Vucetich que cuenta con la capacidad para formar parte del plantel que encare la siguiente campaña, por ello se esfuerza al máximo cada uno de los días de la Pretemporada, donde por el momento se encuentran en Barra de Navidad.

“La oportunidad que me están dando de hacer pretemporada con el primer equipo, es prácticamente ponerme la chance en mis manos de ser convocado por Vucetich, sé que está en mí nada más y debo aportar lo máximo. Aquí es donde se ganan los puestos, hay detalles que hacen a uno dar el salto que siempre se busca, disciplina, atención, profesionalismo, siempre estar dispuesto y la responsabilidad en todos los sentidos”, comentó Pavel Pérez, quien fuera campeón con Tepatitlán en la Liga de Expansión la campaña anterior.

¿Cómo juega Pável Pérez?

El centrocampista reconoció que le gusta jugar más como “enganche”, atrás del “9”, sin embargo estableció que su objetivo es tener participación y donde lo pongan será muy feliz de poder aportar a Chivas toda su capacidad: “Me gusta tener el balón, uno de adapta a las necesidades y exigencias que quiere el técnico en turno, Igual cuando expulsan a alguien, me adapto, en el Tepa me tocó jugar en varias posiciones que no había actuado anteriormente. La que más me gusta es por el centro, de enganche”.

El futbolista de 22 años reveló que desde los 14 llegó al Rebaño Sagrado de una manera muy curiosa, pues su intención solo era conocer a los jugadores del primer equipo y su papá fue quien lo invitó a probarse: “Fui a unas visorias, no me quedo en las divisiones inferiores y me citaron en La Gigantera, alrededor de tres año ahí estuve, en Tercera División, luego en la Sub-20. No me tocó jugar, estuve mucho tiempo en la banca”.