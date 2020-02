Tena confiesa que Oribe desobedeció su decisión en San Luis

Luis Fernando Tena, director técnico de las Chivas de Guadalajara, confesó este martes un episodio de desobediencia por parte del veterano delantero Oribe Peralta en el cobro del segundo tiro penal frente al Atlético de San Luis, el viernes, luego de rebelarse a su orden en la designación de Eduardo "Chofis" López.

El entrenador del Rebaño Sagrado compareció la tarde de este martes en la ciudad deportiva de Verde Valle a la ya tradicional conferencia de prensa previo a la quinta jornada del campeonato y en la que visitará el sábado a los Tigres en el Estadio Universitario de la ciudad de Nuevo León, con las bajas por lesión de Jesús Sánchez, José Juan Macías, Alexis Vega y Fernando Beltrán.

El "Flaco" Tena, quien entrenó al "Cepillo" en la obtención del oro olímpico en Londres 2012, reconoció que "más que destacar el gol (de Oribe Peralta desde el punto penal), habría que destacar el gran esfuerzo que tuvo, la lucha y la gran dinámica que puso, hizo muy buen partido. A pesar de que mucho tiempo estuvo muy solo allán arriba, él se las arregló, trataba de sostenernos los pelota y trató de tapar la salida del rival, tuvo un gran desgaste y lo felicitamos todos, porque a los 36 años es un ejemplo para todos los demás".

"Más que destacar el gol (de Oribe Peralta), habría que destacar el gran esfuerzo que tuvo, la lucha y la dinámica. A pesar de que mucho tiempo estuvo solo, se las arregló. A los 36 años es un gran ejemplo": Luis Fernando Tena.

El timonel rojiblanco, en cuanto a la jugada en que recibió la falta y el siguiente penal, reveló que "aviso siempre antes de los partidos quién es el tirador de los penales, que ahora es Eduardo López. Cuando ya tiró el primero y lo metió, no te imaginas que va a haber dos, entonces cuando cae el segundo, yo le digo a Chava (Reyes): gritale que tire otro, porque dos penales ya no me parece y ellos lo decidieron allí. Cuando vemos que la agarró Oribe, dije: déjalo, qué bueno y qué bueno que lo pensaron y ya me sirvió a mi de lección que tengo que decir: si hay un segundo penal, que lo tire otro jugador y designarlo desde antes".

Tena habló sobre el penal que cobró Oribe Peralta, aclara que él había ordenada que lo volviera a tirar la Chofis López.



Esto dijo el DT de #Chivas