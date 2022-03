No ha sido sencillo el paso de Marcelo Leaño por las Chivas de Guadalajara, pues los resultados están muy lejos de ser lo que se esperaba a pesar de que los jugadores le han profesado un alto nivel de compromiso, por ello salen a la luz varias versiones que apuntan a las razones por las que no será sencillo que deje el timón en lo que resta del Torneo Clausura 2022.

El estratega de 34 años ha dirigido 20 partidos al Rebaño Sagrado de los cuales ha conquistado cinco triunfos, empatados en ocho ocasiones y suma siete derrotas, por tal motivo su porcentaje de efectividad es muy bajo con el 38% y de los últimos estrategas que han llegado a los 20 partidos al frente del equipo rojiblanco, Leaño solamente supera a Benjamín Galindo, quien tuvo 33% y por ello fue despedido.

Fue en el programa de Fox Sports, La Última Palabra donde el periodista Rubén Rodríguez habló del compromiso que tiene el propietario de Chivas con Marcelo Leaño para mantenerlo como el timonel, debido a que no fue una apuesta del director deportivo, Ricardo Peláez, quien fue el que trajo a Víctor Manuel Vucetich, pero tampoco cumplió con las expectativas, aunque su efectividad se quedó en 50%, muy por encima del “ajedrecista”.

¿Por qué sigue Marcelo Leaño como DT de Chivas?

“A mí me parece que es por el compromiso que tiene Amaury con Leaño y que se entiende que es un compromiso de amistad, no otra cosa. Él lo pone, él lo va a quitar. Vucetich fue una apuesta de Ricardo Peláez, tuvo problemas con el vestidor y dejo se acabo esto y bye”, explicó el comunicador en la emisión.

Por su parte, el ex futbolista Alex Aguinaga se dio tiempo para argumentar parte de la decisión por darle continuidad al proyecto de Leaño, recordando que con Vucetich Chivas no jugaba a nada: “Yo tengo otros datos de cómo están jugando y cómo estaban jugando. Juegan mejor ahora, pero no están ganando. Tengo otros datos, no puedo refutar los que dices tú (Rodríguez). Pero recuerden cómo jugaba con el profe Vuce, no jugaban a nada, cambiaba de formación, no sabía y estaban muy confundidos (jugadores) y eso se reclamaba después, en el mejor momento de Vucetich se fue. Solo estoy diciendo que ahora juegan mejor”.

¿Te gustó nuestra nota? ¿Hiciste corajes? ¡Alza la voz y exprésate! Ahora, Rebaño Pasión te permite interactuar con nuestro contenido. A través de Viafoura puedes comentarnos lo que quieras a través de Google, Facebook o tu correo. Una experiencia completa, ordenada y adecuada a tus intereses. ¡Pruébala!