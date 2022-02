La ilusión se renueva en la nación rojiblanca. Matías Almeyda dejó en claro que su ciclo en el San José Earthquakes está por concluir y admitió que con el poco tiempo que le resta de contrato en el equipo de la MLS han surgido pretendientes y priorizará sus intereses.

“Un tema bastante particular. Va a ser el cuarto año en el que me van a dar la oportunidad de trabajar en este club, en esta Liga y estoy agradecido. Me quedan 10 meses para ser libre y cuando esto sucede en el futbol siempre hay intereses, en lo personal y de parte de otra gente.

“Vivo el día a día y no puedo evitar a ellos que desean contratarme como cuerpo técnico”, declaró en conferencia de prensa en donde aclaró que su directiva está enterada de la situación, aunque seguirá esforzándose al máximo durante la campaña que está por arrancar.

El ‘Pelado’ es el último ídolo de Chivas debido a que bajo su gestión se suscitó la más reciente época dorada de la institución al conseguir cinco títulos en dos años y medio, por lo que la afición añora su regreso aunque luce complicado.

¿Por qué se fue Almeyda de Chivas?

El argentino concluyó su gestión en el Guadalajara tras la ruptura de la relación con la directiva que era encabezada por José Luis Higuera, además de que registró pobres números en la Liga Mx tras conseguir el título del Clausura 2017.

