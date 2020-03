Almeyda revela cómo quedó su relación con Higuera

El argentino Matías Almeyda, ex entrenador de las Chivas de Guadalajara, aprovechó la entrevista que ofreció en Futbol Picante para volver a hablar sobre la manera en cómo terminó su relación laboral con la organización tapatía y con su entonces director general: José Luis Higuera, luego de la consulta efectuada por Francisco Gabriel De Anda.

"Paco" De Anda comentó sobre su nuevo compañero en el panel del programa que transmite la cadena internacional ESPN que "a él (Higuera) le dije que la relación que tuvo contigo, al final, terminó afectando notablemente el tema de la institución de Chivas. A Chivas le terminó afectando notablemente, me gustaría escuchar tu opinión al respecto".

El "Pelado" Almeyda respondió que "yo escuché porque me contaron después del programa que le habían dedicado mucho tiempo y eso fue, no sé si casi dos años me fui de Chivas y lo que menos quiero es comenzar a intercambiar opiniones, porque no vamos a terminar nunca y creo en la buena fe la gente y sí, lo repito, creo que lo fue el final no fue nada lindo a todo lo lindo que fue el resto del tiempo, pero prefiero no hablar de lo que fue mi paso por Chivas, todos saben el cariño que tengo, el respeto".

El argentino reveló que "con Higuera he estado comunicándome vía mensajes y obviamente queda una reunión pendiente entre los dos y en algún momento se dará, yo no tengo rencor, no guardo rencor de la gente. Creo en la comunicación, en la buena fe y desde ahí corregir errores en nuestras vidas, para crecer".

El Rebaño Sagrado, que igualó el sábado 1-1 con Monterrey en un solitario Estadio Akron por la pasada fecha del campeonato, regresó el domingo a la ciudad deportiva de Verde Valle y con su plantilla completa y en pleno, para mantenerse activos luego que la Liga MX oficializara la suspensión del torneo por la alerta sanitaria nacional, debido al coronavirus o Covid-19.