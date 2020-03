Médico de Chivas apoya suspensión de la Liga MX

Jaime Figueroa, director de los servicios médicos de las Chivas de Guadalajara, explicó este viernes cómo actuarían en el caso de presentarse una infección por coronavirus o Covid-19 en el seno de la institución rojiblanca y apoyó una suspensión inmediata del Torneo de Clausura 2020 de la Liga MX, durante una entrevista exclusiva con Marca Claro.

El doctor del Rebaño Sagrado, luego que poco a poco se comienzan a suspenderse actividades en distintas disciplinas deportivas, comentó que en caso que la organización de la Liga MX decida parar el campeonato, desde su punto de vista médico, apoyaría la decisión de manera incondicional.

Figueroa aseguró que "en México todavía estamos en una fase temprana. Si bien es cierto, no se ha activado un protocolo general en el país, tenemos las recomendaciones generales y empezamos nosotros, como has podido ver, dentro de los espacios públicos de Verde Valle y otros lugares. En Chivas, en el estadio, en San Rafael, ya hay carteles, ya hay material educativo que nos dice qué tenemos que hacer a partir de este momento, lavarse las manos, estornudar en el ángulo del codo, todo lo que nos han venido repitiendo. Igualmente, utilizar el alcohol, gel, etc. Hablando ya del protocolo, ya tenemos un protocolo establecido. En el momento en que lo necesitemos, lo echaremos a andar y así es como estamos afrontando nosotros esta emergencia sanitaria mundial".

El director del servicio médico rojiblanco reconoció que "no conocemos cómo se va a mover el virus en las condiciones en las que estamos nosotros en México. Específicamente en Guadalajara, con el clima que hay, qué tantos casos nativos pudiera haber en México y no importados de otro lugar. Creo que esto lo sabemos con el pasar de las semanas. Ya existe un modelo matemático que nos habla que entre el 20 y el 30 de marzo pudiera ser el momento en el que el brote o la epidemia comience aquí en México. Por el momento, estamos a la expectativa de lo que vaya sucediendo y de cómo se vaya comportando la emergencia. También hemos visto que la mortalidad en el resto del mundo no es muy alta, incluso tenemos otro tipo de enfermedades que tienen una letalidad más alta que el coronavirus. Sin embargo, lo que nosotros no queremos en un equipo como este o por lo menos en un lugar donde se genera tanta expectativa, es ir perdiendo elementos por los contagios, ya sean de staff o incluso jugadores dentro de la cancha por contagios. Si los van a tener fuera de actividad por algún tiempo, queremos minimizar este riesgo lo más posible".

El médico del Club Deportivo Guadalajara señaló que en caso de alguna infección prodecería "con los laboratorios oficiales que nos han dado las autoridades sanitarias, mandaríamos las pruebas para que se haga el testado y conocer si es que hay un caso positivo. Posteriormente, se tiene que hacer una reconfirmación. Estamos ya listos para afrontar este problema si es que en México se da como un problema. Probablemente, no. No lo sabemos, no quiero ser alarmista, al contrario (quiero) dar toda la calma a la gente que trabaja con nosotros y a ustedes, no sabemos cómo va a surgir esto aquí y lo vamos a encarar de la mejor manera". Agregó que "tenemos nuestras normas, se daría un aislamiento al jugador o persona de staff. No puede estar en las instalaciones de Chivas hasta que pase el periodo en que la enfermedad es contagiosa".

Figueroa le envió un "mensaje para la gente es que no caigamos en alarma. Esto es una cosa que sucede cíclicamente. En el mundo hay pandemias, ya pasó con la influencia, ya lo vivimos. Ahora, quizás lo vivamos con el coronavirus, no lo sé exactamente a ciencia cierta, a qué escala llegue aquí en México. No lo sabemos, pero hay que estar preparados. No hagamos compras de pánico, no nos aglomeremos en ningún lugar, hay que estar preparados, hay que tomar estas medidas que hemos hablado tanto: lavarse las manos, no tocarse la cara, no saludar, toser o estornudar en el ángulo del codo. No se ha visto que sea una enfermedad altamente letal, por lo menos hasta el momento, entonces (hay que) estar tranquilos y si comenzamos a tener casos en México de contagio dentro del territorio nacional, pues tomarlo con filosofía y empezar a cuidarnos más".

El doctor del Rebaño, al ser consultado por Marca Claro si apoyaría una suspensión de actividades en la Liga MX, señaló que "no lo vemos mal. Es algo a nivel mundial. Por supuesto que a nivel mundial las situaciones son distintas. Tú volteas a ver en Europa y ya tienen muchos casos muy importantes de coronavirus. El caso de Italia, el caso de España y aquí (América), la MLS ya suspendió también. En este caso, si la Liga Mexicana decidiera suspender las actividades, por supuesto que nosotros daríamos un espaldarazo desde el punto de vista médico y creo que sería por el bien no solo de los jugadores, sino también de la gente que va al estadio a disfrutar del fútbol".