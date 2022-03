Alfredo Talavera, actual portero de los Pumas de la UNAM, habría rechazado una primera oferta para renovar su contrato con los universitarios y pudiera iniciar así su posible retorno a las Chivas de Guadalajara, equipo en el que se formó desde sus Fuerzas Básicas, más aún tras la casi segura salida del guardameta Raúl Gudiño en el próximo mercado de pases.

El plantel principal del Rebaño Sagrado se encuentra actualmente en territorio estadounidense, donde disputará esta semana un par de partidos de preparación para aprovechar el receso que brinda la Fecha FIFA de este mes y en la que dos de sus elementos: Alexis Vega y Roberto Alvarado formarán parte de la Selección de México, que jugará una triple cartelera en la Eliminatoria de Concacaf al Mundial de Qatar 2022 frente a Estados Unidos, Honduras y El Salvador los días 24, 27 y 30 de marzo, respectivamente.

El director técnico de los Pumas: Andrés Lillini, podría perder a Alfredo Talavera, su portero titular y constantemente convocado a la Selección Mexicana, debido a un desacuerdo del jugador con la directiva en la negociación de su renovación, que de no llegar a feliz término, dejería en libertad al guardameta en los próximos meses, pues su contrato vence al final de este semestre y la coincedente salida de Raúl Gudiño del redil, pudiera generar su vuelta al Rebaño. Algo que solicitó y analizó el periodista Adal Franco, reportero de la cadena ESPN en la Perla Tapatía.

De acuerdo con información del Diario Récord, la directiva de los Pumas aún no ha logrado convencer a Talavera de continuar en su plantilla para el Apertura 2022. El principal problema sería el sueldo del guardameta de 39 años de edad, ya que los auriazules no estarían dispuestos a cubrir su totalidad por falta de recursos económicos. Los del Pedregal todavía tienen hasta el final del certamen para tratar de llegar a un acuerdo y retener al actual capitán del equipo. De no hacerlo, sería libre de fichar con cualquier otro club.

El propio director de Récord, Carlos Ponce de León, reconoció a través de su cuenta personal en Twitter que "Talavera sí tiene oferta de Universidad para renovar, contrario a lo que publica Francotirador (una columna del diario), el tema es que no es lo que espera el portero. La cuestión clave no es el salario sino el tiempo del contrato, el arquero quiere dos años garantizados". Una pretensión que pudiera cumplirle el Guadalajara y la posibilidad de retirarse en el equipo lo formó.