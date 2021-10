Michel Leaño al perder con Atlas: Esto es Guadalajara, si nos mantenemos construiremos algo grande

Más allá de la derrota por las circunstancias que se dieron el Clásico Tapatio donde cayeron 1-0 ante el Atlas y se quedaron con nueve hombres, el técnico de las Chivas de Guadalajara no quiso opinar sobre el trabajo del silbante Fernando Guerrero y por el contrario, manifestó sentirse orgulloso de sus jugadores, indicando que están para cosas grandes si siguen mostrando un actitud como ante los Rojinegros.

Lejos de estar agobiado porque en sus tres duelos dirigidos el Rebaño Sagrado no ha marcado gol y suma dos derrotas y un empate, el timonel se mostró contento con el accionar de su plantilla, pues considera que si hay oportunidad de continuar en el banquillo el equipo estará para cosas grandes, no solo por el nivel de juego que muestran, sino la actitud que han puesto.

“Yo estoy orgulloso de mis jugadores, si logramos mantener esto seremos capaces de construir algo grande, esto es Guadalajara. Estoy profundamente orgulloso de mis jugadores nunca se rindieron, mostraron a esencia del club, no bajaron los brazos, intentaron jugar, la verdad fue algo que nos hizo vibrar a todos, mostramos una capacidad de resistencia importante a pesar de dos hombres menos. Del arbitraje no voy a hablar ustedes pueden opinar mejor”.

“Estoy muy orgulloso, eso se los dije al final del partido, ha sido el partido que más orgulloso me han hecho sentir no puedo reprocharles nada. Quizás tengo que trabajar en que logremos ese nivel de concentración para saber corregir los errores. Al final de cunetas no tengo reproches, sino un orgullo brutal. Hoy la gente lo vivo, se sintió representada, es una representación de México, a pesar de las adversidades vamos a hacer que se sientan más orgullosos”, apuntó el timonel de 34 años.

En cuanto a la tristeza con la que se fue de la cancha Cristian Calderón, Leaño consideró que no es necesario tratar de motivar a sus jugadores luego del descalabro contra los Rojinegros en el Clásico Tapatío, ya que se siente respaldado por la alegría y compromiso de los futbolistas rojiblancos, pese a que siguen sin meter un gol en los últimos tres juegos.

“No tengo que levantar a un grupo que está levantando, ustedes lo vieron. Es un equipo que está vivo, que hemos mostrado a lo largo de la semana que esta vivo, que sabe lo que es está camiseta y la va a defender a muerte. Hay un compromiso total y alegría en los entrenamientos, en el jugar. Obviamente estamos ocupados en dar resultados que es lo que la afición quiere. No hay necesidad de levantar a nadie que ya está levantado”, concluyó el estratega, quien tampoco quiso hablar sobre su continuidad en el banquiloo de Chivas.