Miguel Herrera comparó a Chivas con Tena y ahora Vucetich previo al Clásico Nacional

Miguel Herrera, director técnico del club América, tuvo la oportunidad el martes de analizar la actualidad de su eterno rival: las Chivas de Guadalajara, con los que se enfrentará el sábado en una nueva edición del Clásico Nacional del futbol mexicano, un muy esperado partido por toda la afición en la república, correspondiente a la undécima jornada del Torneo de Apertura o más conocido como Guard1anes 2020 de la Liga MX, en homenaje a todos los trabajadores de la salud que hacen frente a la pandemia del coronavirus o Covid-19 en la nación.

El entrenador de las Águilas, en una entrevista para el programa Agenda que transmite Fox Sports, comparó al Club Deportivo Guadalajara bajo el mando de Luis Fernando Tena y ahora con Víctor Manuel Vucetich en el banquillo rival, en la previa al Clásico Nacional que se disputará el sábado en el Estadio Azteca, en el marco de la undécima fecha del Guard1anes 2020 y que de momento será la única edición en este año tan acontecido.

El "Piojo" Herrera, durante su conversación con Fox Sports, reconoció la importancia de este duelo y señaló que "como siempre ha sido, desde que yo llegué al banquillo del América en 2011 hasta la fecha, entiendo que estos partidos son de gran determinación y hoy sobre todo porque el equipo, reitero, busca sumar la mayor cantidad de puntos para calificar lo antes posible, para no salir de la zona de cuatro (primeros en la tabla), en donde podemos calificar directo a la Liguilla. Estamos muy conscientes de lo que viene, Chivas es un equipo con jóvenes, que están corriendo, que tienen determinación y desafortunadamente no han tenido el torneo que ellos quisieran, ya cambiaron de técnico, pero a final de cuentas es un equipo importante, peligroso y hay que estar atentos con ellos".

Herrera pudo comparar las recientes gestiones técnicas del Guadalajara y afirmó que "el Chivas de Luis Fernando (Tena), que ni lo dirigió (en la Copa por México de pretemporada), porque tenía Covid (19), estaba en pleno proyecto. Después de haber llegado los refuerzos para Luis Fernando. me parece que le dieron muy poco tiempo para poder determinar si el equipo podía avanzar o no, pero son ya decisiones de la directiva. Creo que le iba encontrando la cuadratura al equipo, y ahora Vuce (Víctor Manuel Vucetich) agarra con mayor presión. Saber que tiene que dar resultados inmediatos, porque el equipo tiene que empezar a ganar si quiere meterse en la Liguilla, ya después de tantos años, la inversión tan fuerte que hicieron en dinero para armar ese equipo, pues tiene que meterse en la Liguilla".

"VUCETICH AGARRÓ A CHIVAS CON MAYOR PRESIÓN"



Miguel Herrera espera a un Guadalajara peligroso puesto que ya se ve la mano del 'Rey Midas'



Además, lamentó la salida de Luis Fernando Tena, quien inició ese proyecto

El técnico del América consideró, que con los recientes resultados del Guadalajara, "creo que Vuce (Víctor Manuel Vucetich) le encuentra la mano poniendo a algunos jugadores, tomando decisiones disciplinarias que me parece han tornado al equipo a tomar las cosas más serias. Va a ser un partido difícil sí o sí, la verdad que no podemos encontrar tanta diferencia o tanta similitud entre ninguno de los dos, porque me parece que a Luis Fernando le dieron muy poco para poder disfrutar a ese equipo, el torneo pasado ni lo terminó, un torneo truncado y este que estaba empezando desafortunadamente con la situación del covid y todo eso, obvio que fue más difícil".