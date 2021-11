El defensor del Club Guadalajara, Miguel Ponce indicó que no tienen nada que perder y por ello están listos para ir a Mazatlán en el juego de la Fecha 17 y úlitma de la fase regular en el Torneo Grita México Apertura 2021, por los tres puntos para entrar a la Reclasifiaicón, pues considera que han tenido buenas actuaciones, sobretodo en el duelo frente los Tigres de la UANL donde salieron con las manos vacías, pero afirma que hicieron un buen partido.

En conferencia de prensa este jueves, el “Pocho” resaltó el buen encuentro, que desde su punto de vista, hicieron en la cancha de los felinos a pesar de la derrota 2-1 y que los tiene al borde de la eliminación del Repechaje, pues en siete partidos bajo el mando del estratega interino Michel Leaño solamente han conseguido seis unidades y un triunfo.

“Ya hemos demostrado que este equipo tiene con qué. Fuimos al Volcán y le competimos a un equipo que es de los equipos más peligrosos de esta liga. Si este equipo llega a avanzar, tienen que preocuparse porque realmente no tenemos nada qué perder y mucho por ganar. Nadie querrá enfrentarnos en otras instancias”, advirtió Ponce para un posible rival en la siguiente fase del Torneo Grita México Apertura 2021.

En Chivas nadie está conforme

El zaguero del Rebaño Sagrado expresó que nadie en el vestidor está contento con lo que se ha hecho hasta el momento, pues suman 19 unidades de 48 posibles y a pesar de que obtengan las tres unidades en Sinaloa dentro de su último partido de la temporada regular el siguiente viernes, estarán por debajo de la cosecha de puntos que registraron el certamen anterior, donde también cerraron con la calculadora en mano para entrar a la Reclasificación.

“No estamos para nada contentos pero tenemos una esperanza que es este último partido y no hay de otra más que ganar para entrar a la Repesca y empezar otro torneo y ver qué podemos rescatar. Teníamos que hacer nueve de 15 para asegurar un lugar y no ha sido así, hemos ido dejando puntos en el camino y eso nos tiene inconformes, porque no hemos sido un equipo contundente. Por momentos mantuvimos el cero atrás, pero se dejó de hacer”, abundó Ponce.