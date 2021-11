El portero Raúl Gudiño no dejó pasar el hecho de que el dirigente se quede de manera permanente.

Para el portero de las Chivas de Guadalajara, Raúl Gudiño, la llegada de un nuevo guardameta como Carlos Acevedo no representa mas que rumores al exterior de la institución, sin embargo reconoció que siempre debe estar dispuesto a aprender y mejorar en busca de alcanzar su mejor nivel para lo que resta del Torneo Grita México Apertura 2021 y el futuro cercano que sería el Clausura 2022.

En entrevista con TUDN, el portero del Rebaño Sagrado no quiso caer en polémica sobre las versiones que se filtraron hace unos días donde se especuló sobre la posible contratación del arquero de Santos Laguna, no obstante, se aclaró que esto no era verdad y que la confianza está depositada en Gudiño para ser el titular en la siguiente campaña de la Liga MX.

“Es lo que son, rumores. Debemos ser claros, fríos y profesionales, siempre estamos expuestos a todo tipo de rumores, sean ciertos o falsos, a final de cuentas me preocupo por lo que viene el día a día, trabajar en seguir mejorando, siempre se aprende algo nuevo y debemos enfocarnos en eso”, explicó el portero de Guadalajara.

Celebra permanencia de Ricardo Peláez

En cuanto a la renovación de contrato para el director deportivo Ricardo Peláez de manera indefinida, Gudiño festejó la decisión argumentando que con esto se terminan las dudas que se habían generando alrededor de la dirigencia: “Son buenas noticias, se siente el respaldo, a veces uno necesita el voto de confianza, que se cree en ti es una buena noticia y nosotros la tomamos como tal a veces hay mucho ruido, que se queda que se van directivos y jugadores, eso da voto de confianza y seguimos trabajando juntos”.

Molesta el buen torneo de Atlas y América

Por otra parte, Raúl Gudiño reconoció que le incomoda que sus dos acérrimos rivales estén en la cima del torneo y Chivas apenas esté buscando un boleto para el Repechaje: “Para mí claro que sí (molesta), son rivales directos, pero también ellos están haciendo su trabajo, su torneo, pero hay cosas que no están en nuestras manos, debemos ocuparnos de ello. Tenemos la oportunidad de calificar al Repechaje y luego ir por el torneo, y lo debemos hacer, en Liguilla no importa quién termina primero o último, esto es matar o morir”.