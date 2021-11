Las versiones de que José Juan Macías podría ser uno de los refuerzos de las Chivas de Guadalajara para el Torneo Clausura 2022 ante la poca actividad que ha tenido con el Getafe de España, fueron desmentidas argumentando que no hay una sola razón para pensar en que aceptaría su liberación para volver a la Liga MX, pues esto han sido rumores desatados por la prensa ibérica.

En la columna del Francotirador del diario Récord, informaron que el interés de JJ Macías por quedarse en España está intacto, con todo y que ni fue considerado para salir por lo menos a la banca por el nuevo estratega del equipo Azulón, Quique Sánchez Flores en el primer triunfo de la campaña el pasado domingo donde se impusieron al Espanyol 2-1.

Pero esto no es razón suficiente para acabar con la paciencia del goleador mexicano, quien por el momento tiene su mente puesta en ganar minutos a como dé lugar en la segunda parte de la temporada de LaLiga,por lo cual en Chivas no deberían pensar en su regreso, sobretodo los aficionados quienes por algún momento se ilusionaron con la vuelta del mejor artillero que han tenido en los últimos torneos.

“Lo que es un hecho es que tiene contrato con el club azulón hasta el próximo verano, por lo que para poder ‘liberarlo’ tendrían que plantearle la opción, cosa que no ha pasado. Nadie en Getafe le ha dicho algo similar a lo que se publica en la prensa ibérica, es decir, y de una vez te aseguro: Jay Jay no aceptará salir del club y volver a Chivas por ahora, hará todo lo posible para tener un semestre más en el Viejo Continente y demostrar su talento, que sabemos que hay con queso las quesadillas. Así que no lo esperen de pie en la Perla Tapatía”, fue algo de que escribió el rotativo mexicano.

Chivas, con problemas a la ofensiva

Guadalajara ha pasado por muchos problemas en el Torneo Grita México Apertura 2021, pero no solo en la defensiva donde han recibido goles inauditos, pues al frente tampoco han tenido la contundencia que se esperaba, de tal manera que llegan a la última jornada con la calculadora en mano para poder entrar al Repechaje, cuando pudieron definir su pase mucho antes. Hasta el momento el Rebaño solo ha marcado 12 goles en la campaña y en ocho duelos de 16 se han ido en blanco. Sólo para poner en contexto la gravedad ofensiva, Alicia Cervantes de Chivas Femenil suma 15 tantos ella sola y se ubica en el liderato de la Liga MX Femenil.