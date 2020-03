Norma Palafox expresó su molestia con el acoso verbal que sufren en la Liga MX Femenil

Norma Palafox fue protagonista en los medios de comunicación mexicanos este lunes después de que ayer domingo 8 de marzo se celebrara el Día Internacional de la Mujer.

La goleadora del Guadalajara fue portada del Diario Récord, donde ofreció una entrevista donde se quejó por la brecha histórica que hay entre el futbol masculino y femenino, también habló para el Diario As donde expresó su molestia por el acoso verbal que sufre ella y todas sus colegas durante los partidos de la Liga MX Femenil.

Norma Palafox está harta por los comentarios incómodos debido a su físico. ⚽️♀️https://t.co/s3yxRfqkHZ — MedioTiempo (@mediotiempo) March 8, 2020

“Es incómodo llegar a un punto en el que no te puedas ni acomodar una espinillera porque hacen otro tipo de gestos", expresó Palafox.

Para la jugadora del rebaño es extenuante no poder ni agacharse o realizar movimientos naturales del futbol porque público reacciona de manera irrespetuosa.

"Yo sé en lo que estoy, lo voy a hablar claro, es mi físico, es mi cuerpo, no lo voy a cambiar, no voy a hacer nada, no me voy a poner un short súper grande, no me siento cómoda, lo hago porque me siento cómoda, no por otro tipo de cosas”, concluyó.